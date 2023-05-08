Тим о том, что стал интенсивнее тренироваться: «В феврале и марте я еще не был готов. Не хотел признавать, но в глубине души знал, что не выкладываюсь на полную»

Доминик Тим рассказал о работе с новым тренером Бенджамином Ибрагимзаде.

«За последние четыре недели интенсивность и объем тренировок значительно возросли. Бенни говорит все прямо и показывает, как выйти на максимум моих возможностей. Это сразу же сработало.

В феврале и марте я еще не был готов. Неосознанно застрял в рутине. Не делал то, что было необходимо для полноценной подготовки к матчу. Не хотел этого признавать, но в глубине души знал, что не выкладываюсь на полную.

Цель – тренироваться на корте пять часов подряд. Это выматывает, но теперь снова радует – и я доволен. Первая неделя с Бенни в Монте-Карло была очень тяжелой, я не понимал, что со мной происходит.

Расчет прост: если делаешь больше других, будешь лучше играть. Я уверен, что еще 2-3 года у меня будет взрывная энергия и на меня никак не будет влиять возраст. Сейчас я настроен оптимистично».

На этой неделе Тим выступит на «Челленджере» в австрийском Маутхаузене.

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