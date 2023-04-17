Тим о расставании с Массу: «Очень здорово, что решение было полностью обоюдным. В спорте вполне нормально искать что-то новое»

Доминик Тим рассказал о решении закончить сотрудничество с Николасом Массу.

«Очень, очень здорово, что решение было полностью обоюдным. Когда мы разговаривали после матча в Эшториле, Нико сказал, что если бы я сам не начал разговор, он бы сделал это в тот же вечер. Так что все прошло очень позитивно.

Думаю, независимо от того, насколько хорошие отношения, насколько успешные результаты, в спорте вполне нормально искать что-то новое, начинать новый этап. Так сейчас и произошло. Я доволен. Я очень доволен периодом работы с Нико и очень рад тому, что ждет меня впереди».

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