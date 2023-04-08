Тим объявил о расставании с Массу
Доминик Тим объявил о завершении сотрудничества с чилийским тренером Николасом Массу.
Под его руководством австриец выиграл US Open-2020.
«Какое невероятное путешествие...
Все началось в начале 2019-го – ты пришел со своей невероятной энергией и огромной любовью к спорту.
Вот так мы выиграли US Open и Индиан-Уэллс. Мы также дошли до финалов Australian Open, «Ролан Гаррос» и дважды итогового турнира. Думаю, это показывает, какая мы невероятная команда.
Но, к сожалению, у любых историй бывает конец, и он наступил сейчас. Мы вместе решили, что со следующей недели пойдем разными путями.
Нико, от всего сердца благодарю за это невероятное и прекрасное время. Желаю тебе всего самого наилучшего, наша дружба будет длиться вечно», – написал Тим в инстаграме.
Напомним, на следующей неделе Тим выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло.
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