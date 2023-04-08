Тим объявил о расставании с Массу

Доминик Тим объявил о завершении сотрудничества с чилийским тренером Николасом Массу.

Под его руководством австриец выиграл US Open-2020.

«Какое невероятное путешествие...

Все началось в начале 2019-го – ты пришел со своей невероятной энергией и огромной любовью к спорту.

Вот так мы выиграли US Open и Индиан-Уэллс. Мы также дошли до финалов Australian Open, «Ролан Гаррос» и дважды итогового турнира. Думаю, это показывает, какая мы невероятная команда.

Но, к сожалению, у любых историй бывает конец, и он наступил сейчас. Мы вместе решили, что со следующей недели пойдем разными путями.

Нико, от всего сердца благодарю за это невероятное и прекрасное время. Желаю тебе всего самого наилучшего, наша дружба будет длиться вечно», – написал Тим в инстаграме.

Напомним, на следующей неделе Тим выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе