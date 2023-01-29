В финале грунтового турнира Madrid Open 2023 серии АТР Masters 1000 встретятся вторая ракетка мира Карлос Алькарас и немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф. Матч спортсменов состоится 7 мая на корте имени М. Сантаны, начало в 19:30 по московскому времени.

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Карлос Алькарас пропустил начало сезона и не принимал участия в первом турнире Большого шлема Australian Open. Вернулся на корты он в феврале и начал штамповать победы. Сначала он сыграл в Южной Америке, где стал победителем турниров в Бразилии и Аргентине, причем в обоих финалах он был сильнее британца Кэмерона Норри. В марте в Индиан-Уэллсе в финале он переиграл россиянина Даниила Медведева, а вот следом в Майами допустил первую и единственную осечку, уступив в полуфинале итальянцу Яннику Синнеру. В апреле у себя на родине в Барселоне выиграл очередной турнир и вот теперь снова играет в финале, причем дошел до этой стадии Карлос без особых проблем. Лишь в матче второго круга пришлось сыграть три партии против Эмиля Руусувуори из Финляндии. В полуфинале испанец в двух сетах переиграл хорвата Борну Чорича. На первый взгляд Яна-Леннарда Штруффа может ожидать та же участь. Немецкий теннисист оказался в финале во многом вопреки. Начинал он с квалификации, где играл против Аслана Карацева и уступил в двух сетах. Но благодаря счастливому стечению обстоятельств, снятию некоторых теннисистов с турнира, получил статус лакилузера. Затем практически все время играл трехсетовые поединки и во всех выигрывал, в том числе в четвертьфинале у Стефаноса Циципаса. В полуфинале ему пришлось вновь встретиться с Карацевым. Штруфф сделал выводы из поражения в квалификации и в трех сетах взял верх.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Алькараса — 2

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 28/1

победы/поражения Алькараса в 2023 году на грунте — 18/1

Рейтинг ATP Штруффа — 65

победы/поражения Штруффа в 2023 году — 11/6

победы/поражения Штруффа в 2023 году на грунте — 9/2

Факты и статистика перед матчем Алькарас — Штруфф

Алькарас в нынешнем сезоне проиграл лишь один матч, причем на грунте. Всех теннисистов ниже себя рейтингом он в основном обыгрывал в двух сетах. У Яна-Леннарда до турнира в Мадриде показатели были удручающие, но на грунте в этом сезоне у него только два поражения.

Статистика личных встреч Алькарас — Штруфф

Теннисисты играли друг с другом всего два раза, но зато это были весьма статусные поединки. Два года назад на Roland Garros Ян-Леннард в третьем круге смог выиграть у тогда 18-летнего Карлоса в трех сетах. В прошлом году они встретились в первом раунде Уимблдона, испанец взял реванш, но с большим трудом, теннисистам пришлось провести на корте пять сетов.

Прогноз на матч Алькарас — Штруфф

В любое другое время можно было закрытыми глазами ставить на Карлоса Алькараса и ни о чем не думать. Но слишком уж впечатляющий теннис показывает в Мадриде Ян-Леннард Штруфф, причем не просто выигрывает, а демонстрирует характер и волю к победе. Никто на него не ставил уже в четвертьфинале, когда пришлось играть с Циципасом. Поэтому проблемы второй ракетке мира он точно доставит. Вряд ли испанец сможет победить легко. Хотя букмекеры отдают Алькарасу огромное преимущество. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,06 успех Штруффа оценивается коэффициентом 10,00.

Наш прогноз: На ставке П1 много не заработаешь, поэтому нужно рассматривать другие варианты, например тотал больше или меньше 19,5. Ян-Леннард вполне может забрать семь-восемь геймов.

Швентек — Соболенко прогноз на финал Madrid Open 2023

Где смотреть финал Madrid Open 2023: во сколько матчи Ига Швентек — Арина Соболенко, Карлос Алькарас — Ян-Леннард Штруфф