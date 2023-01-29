Теннисный турнир Madrid Open 2023, проходящий на грунтовых кортах, подходит к концу. В финале женской сетки встретится наиболее ожидаемая пара: первая ракетка мира Ига Швентек и вторая ракетка Арина Соболенко. Матч состоится 6 мая на корте имени М. Сантаны, начало в 19:30 по московскому времени.

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Для польской теннисистки турнир в Мадриде шестой крупный в этом году. После относительной неудачи на Australian Open, где она уступила в ⅛ финала, в дальнейшем в пяти из четырех турниров она доходила до решающего поединка. Лишь в Индиан-Уэллсе она проиграла в полуфинале. Оба поражения Швентек потерпела от Елены Рыбакиной. В Мадриде Ига начала турнир со второго круга и в первом матче легко выиграла у австрийки Юлии Грабер. Тот же результат в двух сетах был и в третьем круге против американки Бернарды Перы. Лишь в третьем своем матче Швентек встретила серьезное сопротивление со стороны россиянки Екатерины Александровой. Та выиграла второй сет на тай-брейке, но в третьем сете полька отдала только три гейма. В четвертьфинале против Петры Мартич из Хорватии и полуфинале против Вероники Кудерметовой Швентек в общей сложности отдала всего пять геймов. Однако в финале вновь предстоит встретиться с Ариной Соболенко, она наряду с Рыбакиной в 2023 году вполне равные по силам соперницы для Иги. У белоруски в этом году седьмой крупный турнир, в пятый раз она выходит в финал. Выиграть удалось только в январе, в том числе и на мэйджоре в Австралии. У Арины на пути к финалу в Мадриде тоже был один трехсетовый поединок в матче с египтянкой Майар Шериф в четвертьфинале. Полуфинал она прошла достаточно легко в матче с сильной Марией Саккари из Греции.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2023 году — 25/4

победы/поражения Швентек в 2023 году на грунте — 9/0

победы/поражения Швентек на грунте за всю карьеру — 111/15

Рейтинг WTA Соболенко — 2

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 28/4

победы/поражения Соболенко в 2023 году на грунте — 8/1

победы/поражения Соболенко на грунте за всю карьеру — 61/40

Факты и статистика перед матчем Швентек — Соболенко

Ига Швентек из 28 последних матчей на грунте в 27 одержала победу, в том числе она выиграла все девять матчей на этом покрытии в текущем сезоне. Арина Соболенко отлично играет в Испании, из двенадцати последних матчей в этой стране она выиграла одиннадцать.

Статистика личных встреч Швентек — Соболенко

Спортсменки играли между собой семь раз, в пяти матчах победу одержала Швентек, Соболенко удалось выиграть первый их матч в 2021 году, а вторую победу она смогла добыть в прошлом году в США на турнире в Форт-Уорте. Три матча из семи теннисистки играли на грунте. Швентек брала верх над Соболенко в каждом из них, причем всегда в двух сетах.

Прогноз на матч Швентек — Соболенко

Несмотря на довольно большое количество турниров в этом году Швентек и Соболенко пересекаются только во второй раз, причем оба раза в финале. Две недели назад Ига в Штутгарте выиграла 6 : 3, 6 : 4. Можно понять мотивацию Соболенко, которая захочет взять реванш. С другой стороны, Швентек стремится еще больше оторваться от Арины в рейтинге и лишний раз показать, что она остается главной фавориткой предстоящего мэйджора в Париже. Букмекеры отдают преимущество первой ракетке мира. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,31, успех Соболенко оценивается коэффициентом 3,35.

Наш прогноз: Ига сильнее Арины на грунте, этим и объясняется ее превосходство. Соболенко окажет сопротивление, но нас ждут те же два сета с тоталом меньше 19,5.

Где смотреть финал Madrid Open 2023: во сколько матчи Ига Швентек — Арина Соболенко, Карлос Алькарас — Ян-Леннард Штруфф

Алькарас — Штруфф прогноз на финал Madrid Open 2023