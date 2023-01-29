На турнире Madrid Open 2023, который проходит в столице Испании на грунтовых кортах, осталось провести финальные поединки в женской и мужской сетках. У женщин финал пройдет 6 мая, мужчины разыграют трофей днем позже. Оба матча пройдут на корте имени М. Сантаны.

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Официально турнир транслирует канал Setanta, традиционно все теннисные матчи показывает тематический канал Tennis, но посмотреть их можно только с подключением функции IPTV. Более простой способ увидеть финалы, найти в социальных сетях специализированные телеграм-каналы и группы ВК. Существуют «пиратские» сайты, на которые можно зайти с помощью VPN, пример такого — http://sport28.net/. Смотреть прямую трансляцию можно на сайтах букмекеров, но для этого необходимо пройти регистрацию..

Расписание трансляций финала Madrid Open 2023 по теннису

6 мая. Женщины

19:30. Ига Швентек — Арина Соболенко

7 мая. Мужчины

19:30. Карлос Алькарас — Ян-Леннард Штруфф

Швентек — Соболенко прогноз на финал Madrid Open 2023

Алькарас — Штруфф прогноз на финал Madrid Open 2023