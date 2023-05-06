Штруфф о том, что стал первым лаки-лузером в финале «Мастерса»: «Сумасшедшая история. Конечно, я не мог себе такого представить»

33-летний Ян-Леннард Штруфф прокомментировал выход в финал турнира в Мадриде.

Он обыграл Аслана Карацева (4:6, 6:3, 6:4) и стал первым лаки-лузером в финале «Мастерсов».

– 11 дней назад, когда вы играли с Асланом, могли ли вы представить, что снова сыграете друг с другом? И теперь вы в финале «Мастерса».

– Нет, конечно. Я провел не лучший матч в квалификации.

Я был очень рад, потому что [25 апреля] у меня был день рождения и меня выбрали лаки-лузером. Да, я был очень, очень рад получить второй шанс. До полуфинала я не понимал, случалось ли вообще такое раньше. Это сумасшедшая история. Конечно, я не мог себе такого представить, а тем более – оказаться в финале.

– Вы понимаете, что через два дня сыграете в финале?

– Да, я понимаю. Это здорово. Мне очень, очень приятно. В финале с Алькарасом будет потрясающая атмосфера. Кажется, на грунтовых турнирах в Испании он не проигрывает 19 или 20 матчей. Да, я должен серьезно поработать, чтобы его обыграть.

С нетерпением жду этого матча. Мы играли дважды. Последний наш матч на «Уимблдоне» был очень напряженным. Тогда получилась отличная игра, я был очень близок к победе, но уступил.

Да, очень жду воскресенья. Счастлив оказаться в финале.

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