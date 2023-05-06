Штруфф о том, что стал первым лаки-лузером в финале «Мастерса»: «Сумасшедшая история. Конечно, я не мог себе такого представить»

Теги ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Аслан Карацев Теннис

33-летний Ян-Леннард Штруфф прокомментировал выход в финал турнира в Мадриде.

Он обыграл Аслана Карацева (4:6, 6:3, 6:4) и стал первым лаки-лузером в финале «Мастерсов».

– 11 дней назад, когда вы играли с Асланом, могли ли вы представить, что снова сыграете друг с другом? И теперь вы в финале «Мастерса».

– Нет, конечно. Я провел не лучший матч в квалификации.

Я был очень рад, потому что [25 апреля] у меня был день рождения и меня выбрали лаки-лузером. Да, я был очень, очень рад получить второй шанс. До полуфинала я не понимал, случалось ли вообще такое раньше. Это сумасшедшая история. Конечно, я не мог себе такого представить, а тем более – оказаться в финале.

– Вы понимаете, что через два дня сыграете в финале?

– Да, я понимаю. Это здорово. Мне очень, очень приятно. В финале с Алькарасом будет потрясающая атмосфера. Кажется, на грунтовых турнирах в Испании он не проигрывает 19 или 20 матчей. Да, я должен серьезно поработать, чтобы его обыграть.

С нетерпением жду этого матча. Мы играли дважды. Последний наш матч на «Уимблдоне» был очень напряженным. Тогда получилась отличная игра, я был очень близок к победе, но уступил.

Да, очень жду воскресенья. Счастлив оказаться в финале.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Первый LL, взявший Мастерс - это было бы грандиозно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Штруфф сумел развернуть игру в полуфинале в свою пользу. Классный турнир провел. Надеюсь, что финал будет интересным.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
(Алекс Кросс
Проводит Легендарный Турнир )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борода Бенуа Пэра
Красавчик Штруфф, я всегда говорил-у него талант на ТОП-5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skip
Вот это настоящий лаки-лузер )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий