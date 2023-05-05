Штруфф – первый лаки-лузер в финале «Мастерса». В 1/2 он прошел Карацева, которому проиграл в квалификации

Теги ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Аслан Карацев Теннис

Ян-Леннард Штруфф в Мадриде обыграл Аслана Карацева – 4:6, 6:3, 6:4.

10 дней назад он проиграл Карацеву в квалификации – 4:6, 2:6.

Теперь немец стал первым лаки-лузером в финале «Мастерсов». Он также второй лаки-лузер в финале турнира ATP в этом сезоне (первым был Сун Ву Квон, выигравший титул в Аделаиде).

Штруфф второй раз в карьере добрался до финала уровня ATP. У него восемь поражений в полуфиналах и пока нет титулов.

В прошлом июне Штруфф выпал из топ-100 из-за травмы правой ноги. По итогам этого турнира немец, занимающий сейчас 65-е место в рейтинге, вернется в топ-30.

В воскресенье он поборется с Карлосом Алькарасом.

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44 комментария

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Евгений Фабиянчук
Завтра - Штруфф первый лаки-лузер, выигравший Мастерс))
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+20
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Marik5
Аслан молодец боролся + с ногой что-то, но каков Штруфф сколько 3-х сетовиков подряд выиграл + квал играл, уважуха!!!!!!!
+14
-2
+12
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Матвей Суицидин
Штруф вполне уровня топ-30 теннисист, а когда подача идёт и все топ-20.
+9
0
+9
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Никита Волк
Ответ Malyshko05
Обычный подаван, у которого если выпадет неудачный день на подачу, то сольёт кому угодно
Странно, что этот обычный подаван любит грунт и лучшие результаты показывает на нем, а также исправно играет на приеме
+8
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Typizza
Молодец Штруфф, уже в историю вошёл.
+6
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maSha
Ответ Матвей Суицидин
Штруф вполне уровня топ-30 теннисист, а когда подача идёт и все топ-20.
Он был 29м три года назад. Два 1/8 РГ.
+6
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sfrrrR
Ответ Доминик
А меня вчера заминусили, когда я написал, что Штруфф может обыграть Карацева. Местным глорам иногда полезно возвращаться в реальность.
А спортсовские ветки никогда и не отличались особой адекватностью. За редким исключением. Причём это характерно буквально для всех видов спорта. Тут любые, даже крайне корректные предположения или простые мысли вслух могут воспринять в штыки в виде минусов. Потому что, как ты правильно заметил, даже эти простые и незамысловатые глорские выкрики а-ля "За Карацева!!!", "За Медведева!!!" и т. д. сразу собирают огромные горы плюсов у их любителей собирать.

Таков он, сайт глориков и плюcoдрoчeрoв, тут уж ничего не поделаешь.
+7
-2
+5
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Доминик
А меня вчера заминусили, когда я написал, что Штруфф может обыграть Карацева. Местным глорам иногда полезно возвращаться в реальность.
+8
-3
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Malyshko05
Обычный подаван, у которого если выпадет неудачный день на подачу, то сольёт кому угодно
+7
-3
+4
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maSha
Ответ dimon 2.0
медведефф ликует. а я бы сделал немца ! ну и вот вам
У тебя какая-то фиксация на Медведеве. Обрати внимание, со здоровьем не шутят!
+5
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Евгений Птицын
Ответ Максим Новиков
Если правильно помню то лучший результат лаки-лузеров на шлемах это полуфинал Уима от Волчкова
Волчков тогда был квалифаером. Лаки-лузеры на шлемах максимум доходили до 1/8, такое было 5 раз.
+3
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kyckoba
Ответ Владимир Владимирович
Эх Карацев, мог в честь 100 летия Осетии финалом обрадовать, по игре был сильнее, в первых двух сетах свои подачи брал легко, а на подаче Штруффа почти всегда доходили до 40:40. Ну ничего, полуфинал крупного Мастерса должен придать ему уверенность
«Свои подачи брал легко», только не все, иначе не было бы 3-6 во втором сете.
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j4romir
Ответ Malyshko05
Обычный подаван, у которого если выпадет неудачный день на подачу, то сольёт кому угодно
Обычный подаван не играет в финале мастерсов.

Штруффи уважение только за это достижение.
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Евгений Фабиянчук
Ответ sedric
Завтра, может быть так и будет, во снах Штруффа. А вот послезавтра, когда будет финал...
Бро, не душни))
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Максим Шумов
Карацев: Ну это ######, никогда он так в жизни не играл
+4
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Владимир Владимирович
Эх Карацев, мог в честь 100 летия Осетии финалом обрадовать, по игре был сильнее, в первых двух сетах свои подачи брал легко, а на подаче Штруффа почти всегда доходили до 40:40. Ну ничего, полуфинал крупного Мастерса должен придать ему уверенность
+8
-6
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dimon 2.0
Ответ maSha
У тебя какая-то фиксация на Медведеве. Обрати внимание, со здоровьем не шутят!
это спортс. тут нельзя без медведева. разве ты не знаешь этого ??
+2
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goodloser
Ответ Владимир Владимирович
Эх Карацев, мог в честь 100 летия Осетии финалом обрадовать, по игре был сильнее, в первых двух сетах свои подачи брал легко, а на подаче Штруффа почти всегда доходили до 40:40. Ну ничего, полуфинал крупного Мастерса должен придать ему уверенность
Штруфф сделал по брейку в первом и втором сетах. Он первым Карацева брейканул.
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sedric
Ответ Евгений Фабиянчук
Завтра - Штруфф первый лаки-лузер, выигравший Мастерс))
Завтра, может быть так и будет, во снах Штруффа. А вот послезавтра, когда будет финал...
+3
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Максим Новиков
Ответ Евгений Птицын
Волчков тогда был квалифаером. Лаки-лузеры на шлемах максимум доходили до 1/8, такое было 5 раз.
Точно!) перепутал
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j4romir
Ответ Ivan Ivanych
Карацев абсолютно не умеет играть когда он какой никакой но фаворит. Это речально.
А как же он кетайца закрыл?
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anatoli
Алькараза ему не одолеть
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goodloser
Травма Карацева оказала существенное влияние на конечный результат. По ходу матча Карацев двигался всё хуже и хуже, а в третьем сете травма мешала даже и с места бить.
Теперь непонятно, что ему с Римом делать. Сниматься, пусть даже с квалификации, жалко, играть опасно. Скорее всего, раз в основу не попадает, снимется. Ролан Гаррос важнее.
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инок
Жаль, все было возможно! Очень уверенно начал Аслан, но во втором сете немец здорово прибавил! Получалось все. Не смог собраться Карацев и в третьем сете, да плюс травма. Но в целом турнир, конечно, в плюс Аслану!
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Ivan Ivanych
Ответ j4romir
А как же он кетайца закрыл?
И я имею ввиду не только этот турнир, когда на тбш он неожиданно далеко прошел, и после этого еще пару турниров хорошо сыграл, в тех матчах от него мало кто ожидал победы и он не был фаворитом, а после тех турниров он поднялся в рейтинге, его стали считать фаворитом в дальнейшем, и как он играл.... Сливал всем кому можно и нельзя... И этот турнир чуть ли не первый после того успеха на тбш, где он сыграл достойно, но опять же, почти во всех матчах на этом турнире он не был фаворитом и никто побед особо не ждал от него.
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