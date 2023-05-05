Штруфф – первый лаки-лузер в финале «Мастерса». В 1/2 он прошел Карацева, которому проиграл в квалификации

Ян-Леннард Штруфф в Мадриде обыграл Аслана Карацева – 4:6, 6:3, 6:4.

10 дней назад он проиграл Карацеву в квалификации – 4:6, 2:6.

Теперь немец стал первым лаки-лузером в финале «Мастерсов». Он также второй лаки-лузер в финале турнира ATP в этом сезоне (первым был Сун Ву Квон, выигравший титул в Аделаиде).

Штруфф второй раз в карьере добрался до финала уровня ATP. У него восемь поражений в полуфиналах и пока нет титулов.

В прошлом июне Штруфф выпал из топ-100 из-за травмы правой ноги. По итогам этого турнира немец, занимающий сейчас 65-е место в рейтинге, вернется в топ-30.

В воскресенье он поборется с Карлосом Алькарасом.

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