Штруфф – первый лаки-лузер в финале «Мастерса». В 1/2 он прошел Карацева, которому проиграл в квалификации
Ян-Леннард Штруфф в Мадриде обыграл Аслана Карацева – 4:6, 6:3, 6:4.
10 дней назад он проиграл Карацеву в квалификации – 4:6, 2:6.
Теперь немец стал первым лаки-лузером в финале «Мастерсов». Он также второй лаки-лузер в финале турнира ATP в этом сезоне (первым был Сун Ву Квон, выигравший титул в Аделаиде).
Штруфф второй раз в карьере добрался до финала уровня ATP. У него восемь поражений в полуфиналах и пока нет титулов.
В прошлом июне Штруфф выпал из топ-100 из-за травмы правой ноги. По итогам этого турнира немец, занимающий сейчас 65-е место в рейтинге, вернется в топ-30.
В воскресенье он поборется с Карлосом Алькарасом.
Таков он, сайт глориков и плюcoдрoчeрoв, тут уж ничего не поделаешь.
Штруффи уважение только за это достижение.
Теперь непонятно, что ему с Римом делать. Сниматься, пусть даже с квалификации, жалко, играть опасно. Скорее всего, раз в основу не попадает, снимется. Ролан Гаррос важнее.