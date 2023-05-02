Саккари о трибунах в Мадриде: «Мы с тренером смотрели матч Руне против Давидовича. Если сделать какую-то мелочь, которая спровоцирует зрителей, то все может пойти под откос»

Мария Саккари ответила, что помогло ей сохранять концентрацию в матче против Паулы Бадосы.

Она обыграла испанку в четвертом круге турнира в Мадриде – 6:4, 6:4.

«Мы с Томом [Хиллом, тренером] смотрели матч Руне против Давидовича и обсуждали, что я должна быть сосредоточена на себе. Просто делать свое дело. Если сделать какую-то мелочь, которая спровоцирует зрителей, то все может пойти под откос.

Я старалась оставаться спокойной, весь матч делать то, что у меня хорошо получалось, просто играть в свою игру, быть агрессивной и использовать жаркие условия.

Мой уровень все выше, и я чувствую себя намного лучше, чем раньше».

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