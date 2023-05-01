Судья – Руне: «Если ты будешь так себя вести, болельщиков контролировать невозможно»
Судья Карлос Бернардес поговорил с Хольгером Руне по поводу его отношений с трибунами в Мадриде. У датчанина возник с ними конфликт во время матча с Алехандро Давидовичем-Фокина, когда он якобы стер отметку на корте после спорного удара.
«Я тебе один раз это скажу – один раз за весь матч. Я тебе уже говорил в Монте-Карло. Если ты будешь так себя вести, болельщиков контролировать невозможно. И если ты продолжишь, будет только хуже.
Если ты будешь просто играть, они ничего делать не будут. Я просто пытаюсь тебе помочь – потому что у меня есть опыт в Мадриде. Они посчитали, что ты стер отметку, и на это не было причин», – сказал 20-летнему датчанину Бернардес.
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