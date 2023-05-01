Давидович-Фокина о победе над Руне: «Чувствовал энергию трибун и думал: «Не имеет значения, что у меня судороги, что я зажимаюсь – я хочу победить»

прокомментировал победу над в третьем круге в Мадриде – 7:6(1), 5:7, 7:6(5).

«Психологически и физически было очень тяжело. Руне – очень сильный игрок. Мы постоянно проводили тяжелые геймы, нужно было сосредотачиваться на каждой подачи, потому что никогда не знаешь, появится ли брейк-пойнт.

У меня были шансы в третьем сете [вел 5:3], но я очень зажался, торопился с завершением розыгрыша. Но в итоге я хорошо закончил матч, очень доволен.

Я чувствовал энергию трибун и думал: «Так, я не хочу домой. Хочу победить. Не имеет значения, что у меня судороги, что я зажимаюсь – я хочу победить».

Судья – Руне: «Если ты будешь так себя вести, болельщиков контролировать невозможно»

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