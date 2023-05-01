Давидович-Фокина о победе над Руне: «Чувствовал энергию трибун и думал: «Не имеет значения, что у меня судороги, что я зажимаюсь – я хочу победить»

Теги ATP Mutua Madrid Open Алехандро Давидович-Фокина Хольгер Руне Теннис

Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу над Хольгером Руне в третьем круге в Мадриде – 7:6(1), 5:7, 7:6(5).

«Психологически и физически было очень тяжело. Руне – очень сильный игрок. Мы постоянно проводили тяжелые геймы, нужно было сосредотачиваться на каждой подачи, потому что никогда не знаешь, появится ли брейк-пойнт.

У меня были шансы в третьем сете [вел 5:3], но я очень зажался, торопился с завершением розыгрыша. Но в итоге я хорошо закончил матч, очень доволен.

Я чувствовал энергию трибун и думал: «Так, я не хочу домой. Хочу победить. Не имеет значения, что у меня судороги, что я зажимаюсь – я хочу победить».

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6 комментариев

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nick-basil
Руне "мастерски" настроил трибуны против себя. В этом вся петрушка
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Йенс Мустерманн
Сашка оказался с гнильцой. Сначала раз поднял руку прямо перед подачей Руне, а потом через пару секунд аккурат в момент подачи, как ни в чём не бывало. Толпа свистит, Бернардес сидит как ни в чём не бывало, никакого соблюдения правила готовности по подающему.
https://youtu.be/njPFe5gmxMs?t=106
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Viling
А может, просто маманя и команда не дают Зайке отдохнуть, восстановиться.
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ChefJhonnyMorgan
Молодец Фокин, а Руне слишком часто исполнять начал в последнее время, видимо уже корона растет
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Verdo
карма муратоглы работает
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Андрей Судалин
Молодец, переборол терминатора. Против живого человека уже не получилось с матчболов уйти как с ботиками и бубликами.
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