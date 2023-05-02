Руне о конфликте с трибунами в Мадриде: «Судьи даже не попытались донести до зрителей то, что происходит»

Хольгер Руне прокомментировал конфликт с трибунами на «Мастерсе» в Мадриде.

В матче с Алехандро Давидовичем-Фокина зрителям не понравилось то, что он стер отметку с корта после спорного удара. Испанец попросил видеоповтор, который показал, что он проиграл очко. Но Давидович-Фокина начал спорить с судьями, что отметка на корте показывает, что система ошиблась.

«Сегодня было много разговоров о плохом поведении испанских болельщиков на вчерашнем матче.

Болельщики не поняли, что происходит. Нельзя оспорить решение компьютера. И судье с супервайзером потребовалось очень много времени, чтобы объяснить это сопернику.

И они даже не попытались донести это до трибун. В следующий раз я лягу поспать, пока они обсуждают.

Просто хочу сказать, что лично я не имею ничего против испанцев и обязательно вернусь в следующем году», – написал Руне.

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