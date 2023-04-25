Тони Надаль: «Очевидно, что Рафаэль не приедет на «Ролан Гаррос» хорошо подготовленным, мы не должны себя обманывать»

Тони Надаль рассказал о шансах племянника выиграть 15-й «Ролан Гаррос».

«Очевидно, что Рафаэль не приедет в Париж хорошо подготовленным, мы не должны себя обманывать. Он не проводил матчи с 10 января, уже довольно давно не участвует в турнирах, до Австралии он тоже сыграл немного. Но Рафаэль умеет быстро набирать обороты, а на «Большом шлеме» вообще много зависит от сетки. Если тебе повезет получить открытую сетку в первых кругах, то все возможно.

Я уже много раз говорил и повторюсь: если Рафаэль выйдет во вторую неделю, он будет фаворитом. Конечно, вся наша семья мечтает об этой победе, так что у него большая мотивация».

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