Тони Надаль: «Очевидно, что Рафаэль не приедет на «Ролан Гаррос» хорошо подготовленным, мы не должны себя обманывать»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Тони Надаль Теннис

Тони Надаль рассказал о шансах племянника выиграть 15-й «Ролан Гаррос».

«Очевидно, что Рафаэль не приедет в Париж хорошо подготовленным, мы не должны себя обманывать. Он не проводил матчи с 10 января, уже довольно давно не участвует в турнирах, до Австралии он тоже сыграл немного. Но Рафаэль умеет быстро набирать обороты, а на «Большом шлеме» вообще много зависит от сетки. Если тебе повезет получить открытую сетку в первых кругах, то все возможно.

Я уже много раз говорил и повторюсь: если Рафаэль выйдет во вторую неделю, он будет фаворитом. Конечно, вся наша семья мечтает об этой победе, так что у него большая мотивация».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ан Кот
молодец дядя, про ТУЕ даже не заикнулся)
но тем у кого мозги есть и так понятно что адвокаты Рафы уже бомбят Ваду запросами на ТУЕ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДоминаторТенниса
Тут хотя бы 1-ый круг пройти и вообще выйти на корт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Welshman09
Тут вот что важно: в Риме Рафа играть будет или нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ugmyanswer
Никогда ещё потенциальный матч Надаль-Кублер не вызывал столько интереса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Ильин
Рафе победы на РГ. Да будет так, истинно. Пресвятая Богородица, Иисусе Христе помогите Рафажлю Надалю выиграть в этом году 15 Ролан Гаррос, благословите его. Да будет так. Аминь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий