Надаль продолжает подготовку к «Ролан Гаррос». Он надеется вернуться в Риме

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль показал, как тренируется на грунте в своей академии.

Испанец пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра. Он надеется вернуться в тур на «Мастерсе» в Риме.

Несколько дней назад Надаль снялся с турнира в Мадриде и заявил, что сменил курс реабилитации.

А что с Надалем? Он давно хотел вернуться после травмы, но никак не может

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