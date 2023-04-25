Надаль продолжает подготовку к «Ролан Гаррос». Он надеется вернуться в Риме

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль показал, как тренируется на грунте в своей академии.

Испанец пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра. Он надеется вернуться в тур на «Мастерсе» в Риме.

Несколько дней назад Надаль снялся с турнира в Мадриде и заявил, что сменил курс реабилитации.

А что с Надалем? Он давно хотел вернуться после травмы, но никак не может

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8 комментариев

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tanya_1111
Рафа в хорошей форме против сегодняшнего Алькараса - вот это была бы игра. )))
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Alexei Ignatiev
хотелось бы очень увидеть его на Ролан Гарросе
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leon74
Возвращайся Рафа,мы все тебя ждём 😀
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Ben Shelton
пусть получится у него
+3
-2
+1
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Шекспира на красное
Альмагро сказал до 65, значит до 65 )
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