Надаль продолжает подготовку к «Ролан Гаррос». Он надеется вернуться в Риме
Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль показал, как тренируется на грунте в своей академии.
Испанец пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра. Он надеется вернуться в тур на «Мастерсе» в Риме.
Несколько дней назад Надаль снялся с турнира в Мадриде и заявил, что сменил курс реабилитации.
А что с Надалем? Он давно хотел вернуться после травмы, но никак не может
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