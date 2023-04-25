Котов попал в сетку «Мастерса» в Мадриде как лаки-лузер

101-я ракетка мира Павел Котов выступит на «Мастерсе» в Мадриде.

Он проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер – вместо одного из снявшихся участников.

В первом круге Котов встретится с Оскаром Отте.

24-летний россиянин второй раз сыграет в основе «Мастерса». Во второй круг он еще не выходил.

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