Котов попал в сетку «Мастерса» в Мадриде как лаки-лузер
101-я ракетка мира Павел Котов выступит на «Мастерсе» в Мадриде.
Он проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер – вместо одного из снявшихся участников.
В первом круге Котов встретится с Оскаром Отте.
24-летний россиянин второй раз сыграет в основе «Мастерса». Во второй круг он еще не выходил.
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