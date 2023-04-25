Котов попал в сетку «Мастерса» в Мадриде как лаки-лузер

Теги ATP Mutua Madrid Open Оскар Отте Павел Котов Теннис

101-я ракетка мира Павел Котов выступит на «Мастерсе» в Мадриде.

Он проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер – вместо одного из снявшихся участников.

В первом круге Котов встретится с Оскаром Отте.

24-летний россиянин второй раз сыграет в основе «Мастерса». Во второй круг он еще не выходил.

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17 комментариев

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SKA Rostov1992
7 российских парней в основе Мастерса, фантастика какая та. Было такое когда нибудь?
+28
0
+28
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j4romir
Чета так и думал=)

В миллионники неспортивные в телеге умудрился попасть, лол.

Даже Бублик так не прославился)
+12
-1
+11
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OnlyDendy
7 россиян в основе Мастерса!
+6
0
+6
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SKA Rostov1992
Ответ sined2000
Вот мне тоже кажется что это рекорд
Я допускаю, что в середине нулевых могло быть 6 человек в основе, когда одновременно в топ - 50 стояли Сафин/Давыденко/Южный/Турсунов/Андреев плюс с ними мог основу попасть условный Куницын. Но вот чтобы 7 человек...почти на 100 процентов уверен, что это рекорд.
+5
0
+5
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sined2000
Ответ SKA Rostov1992
7 российских парней в основе Мастерса, фантастика какая та. Было такое когда нибудь?
Вот мне тоже кажется что это рекорд
+5
0
+5
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encaro_one
И жребий рабочий. Очень нужно выиграть.
+4
0
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sined2000
Это мама за него попросила
+3
0
+3
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Великий Алонсо
Ответ j4romir
Чета так и думал=) В миллионники неспортивные в телеге умудрился попасть, лол. Даже Бублик так не прославился)
Бублик тоже был в миллиониках телеги после того самого про "собак"
+3
0
+3
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sined2000
Ответ SKA Rostov1992
Я допускаю, что в середине нулевых могло быть 6 человек в основе, когда одновременно в топ - 50 стояли Сафин/Давыденко/Южный/Турсунов/Андреев плюс с ними мог основу попасть условный Куницын. Но вот чтобы 7 человек...почти на 100 процентов уверен, что это рекорд.
В Топ-100 7 человек было. Указанные плюс Габашвили. Но это было во первых недолго, во вторых сетки на мастерах были меньше. Я думаю 7 не было в основной сетке
+2
0
+2
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SKA Rostov1992
Ответ sined2000
В Топ-100 7 человек было. Указанные плюс Габашвили. Но это было во первых недолго, во вторых сетки на мастерах были меньше. Я думаю 7 не было в основной сетке
Ну солнечный дубль всегда был на 96 человек, так что там теоретически могло быть.
+2
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Eurasian /Евроазиатка
Хороший шанс на второй круг в этот раз.
+1
0
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Андрей Судалин
Ответ SKA Rostov1992
7 российских парней в основе Мастерса, фантастика какая та. Было такое когда нибудь?
Испанцев на испанском мастерсе немногим больше - 9.
+1
0
+1
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sined2000
Ответ j4romir
Чета так и думал=) В миллионники неспортивные в телеге умудрился попасть, лол. Даже Бублик так не прославился)
Так даже в топ новостей на mail.ru попал
+1
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nick-basil
Думаю непросто будет играть. ... Лучше бы мама сидела дома.
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ARTEM PROKAZOV
Ответ j4romir
Чета так и думал=) В миллионники неспортивные в телеге умудрился попасть, лол. Даже Бублик так не прославился)
Что за миллионники неспортивные?
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sined2000
Ответ ARTEM PROKAZOV
Что за миллионники неспортивные?
Видимо имеются в виду каналы в телеграмм с миллионом и более подписчиков
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ARTEM PROKAZOV
Ответ sined2000
Видимо имеются в виду каналы в телеграмм с миллионом и более подписчиков
Так а в чем связь? Что в этом неординарного?
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