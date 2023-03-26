Тони Надаль о том, где Рафаэль завершит карьеру: «В Мадриде или на «Ролан Гаррос». Придет время, и он решит»

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона «Больших шлемов» Рафаэля Надаля, рассказал, где его племянник может завершить карьеру.

«В Мадриде или на «Ролан Гаррос». Придет время, и он решит. Когда ты берешь трофей, то убеждаешь себя, что ты еще можешь что-то дать теннису.

Тяжело закончить на победной ноте. Думаю, [только] Сампрасу это удалось. Я не говорил об этом с Рафой. Не знаю, насколько ему это подходит. Если он полностью восстановится, то пусть продолжает играть, а там посмотрим».

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