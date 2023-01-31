Тони Надаль: «Верю, что в этом году Рафаэль сможет выиграть «Ролан Гаррос»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Тони Надаль Теннис

Тони Надаль считает, что его племянник может выиграть 15-й «Ролан Гаррос» в этом сезоне.

«Никогда не знаешь, как все сложится. Это правда, что у Рафаэля очень измученное тело. Но это нормально, ведь он участвует в турнирах с 16 лет, и за все приходится платить. Уже много лет в туре все играют с высокой интенсивностью, сильно бьют по мячу.

При таких нагрузках тело в какой-то момент может дать сбой. Но я верю, что в этом году он сможет выиграть «Ролан Гаррос», а дальше будет видно».

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4 комментария

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Nadal Selby
А вдруг вернётся Федерер и всех обыграет? Было бы эпично 😁
0
-2
-2
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EgorHroMov
Сколько килограмм наркоты будет колоть в пятку, а дядя Тоня ?
0
-2
-2
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as009595@icloud.com
Ответ Великий Алонсо
А я в деда мороза верю и шансы на его существование как-то повыше чем на победу Надаля на РГ
Если Рафа выиграет рг, поменяй ник на Токсичная Алонса
+7
-2
+5
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Великий Алонсо
А я в деда мороза верю и шансы на его существование как-то повыше чем на победу Надаля на РГ
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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