Тони Надаль: «Верю, что в этом году Рафаэль сможет выиграть «Ролан Гаррос»

Тони Надаль считает, что его племянник может выиграть 15-й «Ролан Гаррос» в этом сезоне.

«Никогда не знаешь, как все сложится. Это правда, что у Рафаэля очень измученное тело. Но это нормально, ведь он участвует в турнирах с 16 лет, и за все приходится платить. Уже много лет в туре все играют с высокой интенсивностью, сильно бьют по мячу.

При таких нагрузках тело в какой-то момент может дать сбой. Но я верю, что в этом году он сможет выиграть «Ролан Гаррос», а дальше будет видно».

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