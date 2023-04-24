Швентек о турнире в Мадриде: «У меня нет больших ожиданий. Просто хочу понять, насколько быстро привыкну к условиям»

Ига Швентек поделилась настроем на турнир в Мадриде.

Она выступала там один раз, в 2021 году, и выбыла в третьем круге, проиграв №1 Эшли Барти.

«В Мадриде сложно из-за высоты, так что посмотрим. Я всего два раза играла на высоте. Пусть я и первая ракетка мира, но у меня не так много опыта, как можно ожидать. Так что посмотрим. У моего тренера много знаний поэтому я уверена, что он поможет мне как следует справиться и привыкнуть к условиям быстрее, чем в 2021-м.

В Мадриде сложно, поэтому у меня нет больших ожиданий. Я просто хочу понять, насколько быстро смогу привыкнуть к условиям.

На этом турнире мне очень нравятся условия и еда. Я обязательно поем осьминога».

Швентек начнет матчей против Эммы Радукану или квалифаера.

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