Швентек о том, что больше года пробыла №1: «Горжусь стабильностью. Нынешний уровень даже превосходит мои ожидания»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала то, что больше года возглавляет рейтинг WTA.

Она стала первой 4 апреля 2022-го после того, как Эшли Барти объявила о завершении карьеры.

«Я горжусь стабильностью, потому что, когда я стабильно играла на другом уровне, это было приятно, но нынешний уровень даже превосходит мои ожидания.

Прошлый год был очень, очень тяжелым, и я предполагала, что этот сезон может быть тяжелым из-за комментариев и ожиданий со стороны.

А еще я поняла, что значит выигрывать турниры подряд. Поэтому надеюсь, что не буду рассчитывать на победу в каждом турнире.

Так что я рада, что мне удалось справиться. Наверное, это было самое важное, и, возможно, я еще окажусь в подобных ситуациях, но это было самым важным, через что мне пришлось пройти в начале года.

Теперь я могу лучше использовать свой опыт, а не беспокоиться о мелочах. Я рада, что уже больше года остаюсь первой ракеткой мира, и это захватывающее время (улыбается)».

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8 комментариев

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Вульф Броун
Очень экономная спортсменка. Каждую калорию, каждую эмоцию - в дело.
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Адекватник
Женский тур - УГ. Харизмы - 0. В мужском хотя бы джок пока остался, мож надаль еще хоть пару турниров сыграет, маррей нет нет создает хайп, плюс молодые что-то из себя предствляют, персонажи узнаваемые, со своим стилем. Спутать алькараса и руне, равно как медведева и циципаса - крайне сложно. Все-таки есть какие-то характеры, какая-то харизма. Пусть до БИГ-3 очень далеко, но хоть что-то. А в женском - просто тотальная серость. На сером фоне даже рыбка с сабаленкай - вызывают какой-то интерес... Хотя и они мышки еще те :)
+4
-3
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Адекватник
Ответ Россия будет свободной
Не помню харизматичных кроме Хингис. Кто еще? Бельгийки? Азаренка? Кенин? Нет же. Серена была яркая, да. Спутать с кем-то ее было сложно. Барти и Осака, кстати, не были серостью. Надеюсь, Наоми еще вернется. Всем зрителям хочется теннисисток секси. Не будет таких, потому что вид спорта - для мощных и выносливых. Поэтому типаж Моресмо, Кузнецовой или Сабаленки будет преобладать всегда
Да дело не в секси, хотя и это тоже да. Дело в спорте. Братьев Вильямс было двое и это было интересно. Мария Юрьевна - живое воплощение харизмы. Клейстерс и Жюстин Энен. Мари Пирс. Деменьтьева, Мыскина, Чакветадзе, Петрова. Ана Иванович. Моресмо. Девенпорт. Это был интересный женский тур. А начиная с первой строчки Каровоза - все пошло наперекосяк :) Одни унылости в туре...
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Jefri AG
В этом сезоне удержать первую строчку будет сложно, Соболенко и Рыбакина поджимают. Хотя какие её годы, ещё кучу раз успеет и опуститься, и снова стать первой.
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Россия будет свободной
Ответ Адекватник
Женский тур - УГ. Харизмы - 0. В мужском хотя бы джок пока остался, мож надаль еще хоть пару турниров сыграет, маррей нет нет создает хайп, плюс молодые что-то из себя предствляют, персонажи узнаваемые, со своим стилем. Спутать алькараса и руне, равно как медведева и циципаса - крайне сложно. Все-таки есть какие-то характеры, какая-то харизма. Пусть до БИГ-3 очень далеко, но хоть что-то. А в женском - просто тотальная серость. На сером фоне даже рыбка с сабаленкай - вызывают какой-то интерес... Хотя и они мышки еще те :)
Не помню харизматичных кроме Хингис.
Кто еще?
Бельгийки?
Азаренка?
Кенин?
Нет же.

Серена была яркая, да. Спутать с кем-то ее было сложно.

Барти и Осака, кстати, не были серостью.
Надеюсь, Наоми еще вернется.

Всем зрителям хочется теннисисток секси.
Не будет таких, потому что вид спорта - для мощных и выносливых.
Поэтому типаж Моресмо, Кузнецовой или Сабаленки будет преобладать всегда
0
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0
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Россия будет свободной
Ответ Адекватник
Да дело не в секси, хотя и это тоже да. Дело в спорте. Братьев Вильямс было двое и это было интересно. Мария Юрьевна - живое воплощение харизмы. Клейстерс и Жюстин Энен. Мари Пирс. Деменьтьева, Мыскина, Чакветадзе, Петрова. Ана Иванович. Моресмо. Девенпорт. Это был интересный женский тур. А начиная с первой строчки Каровоза - все пошло наперекосяк :) Одни унылости в туре...
это дело вкуса.
я не считаю харизматичными ни бельгиек, ни Дэвенпорт, ни наших (и особенно Петрову) - за исключением Дементьевой.
ты воротишь нос от нынешних, называя при этом Моресмо - но чем Сабаленка хуже? Ничем.

да и Швёнтек - редкостная умница.

сейчас проблема не с харизмой, а с игровым классом имхо.
нет никого, кто бы мог обыграть тогдашних сестер Уильямс.
а вот бельгийки это делали запросто
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Адекватник
Ответ Россия будет свободной
это дело вкуса. я не считаю харизматичными ни бельгиек, ни Дэвенпорт, ни наших (и особенно Петрову) - за исключением Дементьевой. ты воротишь нос от нынешних, называя при этом Моресмо - но чем Сабаленка хуже? Ничем. да и Швёнтек - редкостная умница. сейчас проблема не с харизмой, а с игровым классом имхо. нет никого, кто бы мог обыграть тогдашних сестер Уильямс. а вот бельгийки это делали запросто
Для меня это примерно одно и то же. Харизма - это не титьки и ноги. Харизма - это игровой класс, помноженный на волю к победе и характер. Сейчас проблемы и с классом, как ты верно заметил и с характером. А тогда девки были намного более "заряженные"...
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