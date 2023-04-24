Швентек о том, что больше года пробыла №1: «Горжусь стабильностью. Нынешний уровень даже превосходит мои ожидания»

Ига Швентек прокомментировала то, что больше года возглавляет рейтинг WTA.

Она стала первой 4 апреля 2022-го после того, как Эшли Барти объявила о завершении карьеры.

«Я горжусь стабильностью, потому что, когда я стабильно играла на другом уровне, это было приятно, но нынешний уровень даже превосходит мои ожидания.

Прошлый год был очень, очень тяжелым, и я предполагала, что этот сезон может быть тяжелым из-за комментариев и ожиданий со стороны.

А еще я поняла, что значит выигрывать турниры подряд. Поэтому надеюсь, что не буду рассчитывать на победу в каждом турнире.

Так что я рада, что мне удалось справиться. Наверное, это было самое важное, и, возможно, я еще окажусь в подобных ситуациях, но это было самым важным, через что мне пришлось пройти в начале года.

Теперь я могу лучше использовать свой опыт, а не беспокоиться о мелочах. Я рада, что уже больше года остаюсь первой ракеткой мира, и это захватывающее время (улыбается)».

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