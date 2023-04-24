Швентек о том, что больше года пробыла №1: «Горжусь стабильностью. Нынешний уровень даже превосходит мои ожидания»
Ига Швентек прокомментировала то, что больше года возглавляет рейтинг WTA.
Она стала первой 4 апреля 2022-го после того, как Эшли Барти объявила о завершении карьеры.
«Я горжусь стабильностью, потому что, когда я стабильно играла на другом уровне, это было приятно, но нынешний уровень даже превосходит мои ожидания.
Прошлый год был очень, очень тяжелым, и я предполагала, что этот сезон может быть тяжелым из-за комментариев и ожиданий со стороны.
А еще я поняла, что значит выигрывать турниры подряд. Поэтому надеюсь, что не буду рассчитывать на победу в каждом турнире.
Так что я рада, что мне удалось справиться. Наверное, это было самое важное, и, возможно, я еще окажусь в подобных ситуациях, но это было самым важным, через что мне пришлось пройти в начале года.
Теперь я могу лучше использовать свой опыт, а не беспокоиться о мелочах. Я рада, что уже больше года остаюсь первой ракеткой мира, и это захватывающее время (улыбается)».
Кто еще?
Бельгийки?
Азаренка?
Кенин?
Нет же.
Серена была яркая, да. Спутать с кем-то ее было сложно.
Барти и Осака, кстати, не были серостью.
Надеюсь, Наоми еще вернется.
Всем зрителям хочется теннисисток секси.
Не будет таких, потому что вид спорта - для мощных и выносливых.
Поэтому типаж Моресмо, Кузнецовой или Сабаленки будет преобладать всегда
я не считаю харизматичными ни бельгиек, ни Дэвенпорт, ни наших (и особенно Петрову) - за исключением Дементьевой.
ты воротишь нос от нынешних, называя при этом Моресмо - но чем Сабаленка хуже? Ничем.
да и Швёнтек - редкостная умница.
сейчас проблема не с харизмой, а с игровым классом имхо.
нет никого, кто бы мог обыграть тогдашних сестер Уильямс.
а вот бельгийки это делали запросто