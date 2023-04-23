Мадрид (WTA). Касаткина может сыграть с Павлюченковой, Калинская может выйти на Рыбакину, 15-летняя Мирра Андреева встретится с Фернандес

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Стала известна сетка женского турнира в Мадриде, который стартует на следующей неделе.

Дарья Касаткина (8) встретится с Анастасией Павлюченковой или Викторией Хименес-Касинцевой.

Екатерина Александрова (16) стартует против Ализе Корне или квалифаера. Варвара Грачева сыграет с Ван Сиюй, а Анна Калинская – с Брендой Фрухвиртовой (и победительница выйдет на Елену Рыбакину).

Вероника Кудерметова (12) сыграет с Анной Блинковой или квалифаером, а Анастасия Потапова (21) – со Слоун Стивенс или Жаклин Кристиан.

Людмила Самсонова начнет турнир встречей с сильнейшей в паре София КенинМарина Заневская.

15-летняя Мирра Андреева встретится с Лейлой Фернандес.

Полностью сетка здесь.

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14 комментариев

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Ma-Tzu
Соболенко -
2 круг Кирстя оп оп
3 круг Костюк оп оп оп
Готовим попкорн
+5
0
+5
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TennisForever
Мира прям дитё на фоне этих матерых девчат !
Так пожелаем ей большой удачи!
+4
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+4
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ivanzhu90
На последних турнирах Фернандес отлетала от топовых соперниц: Бадоса, Бенчич, Гарсия, Швентек. В то же время обыграла Цуренко которая сейчас на подъеме, на командном турнире тоже обыграла обеих соперниц.

Поэтому я хз кто рассчитывает что Андреева на изи пройдет ее, это не конец первой сотни, а крепкий ее середняк, который соответствует рейтингу.
+3
0
+3
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sedric
Ответ ivanzhu90
На последних турнирах Фернандес отлетала от топовых соперниц: Бадоса, Бенчич, Гарсия, Швентек. В то же время обыграла Цуренко которая сейчас на подъеме, на командном турнире тоже обыграла обеих соперниц. Поэтому я хз кто рассчитывает что Андреева на изи пройдет ее, это не конец первой сотни, а крепкий ее середняк, который соответствует рейтингу.
Конечно, не пройдет. Тем более две недели подряд отбегала. Но это не важно, важно почуствовать атмосферу больших турниров, сравнить свой уровень, с уровнем игры сильных теннисисток.
+2
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+2
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Welshman09
Мдааа... Мирре, прямо скажем, не повезло, но что делать?

Это крутой представительный турнир WTA-тура: "Тут на милость не надейся, стиснуть зубы да терпеть!" (с) Владимир Высоцкий
+1
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+1
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sedric
Ответ Dym86
Рыбакина в четверти Швентек
И Крейчикова там же. 4 круг Крейчикова-Рыбакина, когда Швентек уже ждет в 1.4 - это страшный сон для Иги)
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Россия будет свободной
Андреева до Сабаленки вполне способна дойти
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TennisForever
Оу,у неё в имени ,два (рр)
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Dym86
Рыбакина в четверти Швентек
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costa0545
Может Касаткина, пройдёт первый круг, наконец то с жеребьёвкой повезло)))
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antonanton_
Удачи Насте Павлюченковой, хочется чтобы у нее все получилось, видно что старается вернуться, ездит по турнирам itf, постоянно видео с тренировок, но возвращение идет тяжело, возможно ей нужно пройти пару кругов (Касатка прости) чтобы найти уверенность и свою игру
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ДоминаторТенниса
Ответ Dym86
Рыбакина в четверти Швентек
Да не будет этого матча, там таже Мартич на грунте опасна и как ниже писали Крейчикова. На грунте матча Швентек-Рыбакина в этом году может и не быть.
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dimon 2.0
Ответ Dym86
Рыбакина в четверти Швентек
ига вернулась. вижу по глазам. она готова к реваншу. она хочет реванш. рыба - нет.
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dimon 2.0
Ответ ДоминаторТенниса
Да не будет этого матча, там таже Мартич на грунте опасна и как ниже писали Крейчикова. На грунте матча Швентек-Рыбакина в этом году может и не быть.
крейчикова убедительно доказала что она обычная однодневка и звать ее никак. это все увидели.
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