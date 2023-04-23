Мадрид (WTA). Касаткина может сыграть с Павлюченковой, Калинская может выйти на Рыбакину, 15-летняя Мирра Андреева встретится с Фернандес

Стала известна сетка женского турнира в Мадриде, который стартует на следующей неделе.

(8) встретится с Анастасией Павлюченковой или Викторией Хименес-Касинцевой.

(16) стартует против или квалифаера. сыграет с Ван Сиюй, а – с (и победительница выйдет на ).

(12) сыграет с или квалифаером, а (21) – со или .

начнет турнир встречей с сильнейшей в паре – .

15-летняя встретится с .

Полностью сетка здесь.

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