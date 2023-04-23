Мадрид (WTA). Касаткина может сыграть с Павлюченковой, Калинская может выйти на Рыбакину, 15-летняя Мирра Андреева встретится с Фернандес
Стала известна сетка женского турнира в Мадриде, который стартует на следующей неделе.
Дарья Касаткина (8) встретится с Анастасией Павлюченковой или Викторией Хименес-Касинцевой.
Екатерина Александрова (16) стартует против Ализе Корне или квалифаера. Варвара Грачева сыграет с Ван Сиюй, а Анна Калинская – с Брендой Фрухвиртовой (и победительница выйдет на Елену Рыбакину).
Вероника Кудерметова (12) сыграет с Анной Блинковой или квалифаером, а Анастасия Потапова (21) – со Слоун Стивенс или Жаклин Кристиан.
Людмила Самсонова начнет турнир встречей с сильнейшей в паре София Кенин – Марина Заневская.
15-летняя Мирра Андреева встретится с Лейлой Фернандес.
Полностью сетка здесь.
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2 круг Кирстя оп оп
3 круг Костюк оп оп оп
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Так пожелаем ей большой удачи!
Поэтому я хз кто рассчитывает что Андреева на изи пройдет ее, это не конец первой сотни, а крепкий ее середняк, который соответствует рейтингу.
Это крутой представительный турнир WTA-тура: "Тут на милость не надейся, стиснуть зубы да терпеть!" (с) Владимир Высоцкий