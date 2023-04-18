Джокович перед стартом турнира в Баня-Луке: «Локоть не в идеальном состоянии, но в достаточно хорошем, чтобы быть готовым к первому матчу»

Теги Новак Джокович ATP Srpska Open Теннис

Новак Джокович рассказал, в каком состоянии подошел к старту турнира в Баня-Луке.

На прошлой неделе в Монте-Карло он проиграл Лоренцо Музетти в третьем круге.

«Локоть не в идеальном состоянии, но в достаточно хорошем, чтобы быть готовым к первому матчу.

Одно из преимуществ тенниса в том, что каждую неделю ты получаешь возможность доказывать свою состоятельность и делать шаг вперед. Я начинаю с чистого листа.

Естественно, результат в Монте-Карло меня не порадовал. Но по приезде в Баня-Луку я почувствовал себя как дома, получив массу положительной энергии и положительных эмоций».

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5 комментариев

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Боримир
Ответ Gestor_36
ахахах, ну вот как я и говорил, что после поражения у этого лгуна найдется травма, у сербского табаки с легендами все стабильно. до чего же он противен
Бредишь?

БИГ-3 все в травмах давно. У них там живого места нет
+2
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Helga Kl
Ответ Юрий Шептухин
Один развалился уже, второй начал сыпаться, пора заканчивать.
Какой заканчивать? А жить как потом без него?
+4
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Магнат
Кто знает, Новак тут больше для тенниса, или просто предпочтёт спокойно поперекидывать мяч через сетку пару матчей и провести уикэнд на боснийских пирамидах, подзарядившись энергией перед Мадридом?
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