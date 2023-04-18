Джокович перед стартом турнира в Баня-Луке: «Локоть не в идеальном состоянии, но в достаточно хорошем, чтобы быть готовым к первому матчу»

Новак Джокович рассказал, в каком состоянии подошел к старту турнира в Баня-Луке.

На прошлой неделе в Монте-Карло он проиграл Лоренцо Музетти в третьем круге.

«Локоть не в идеальном состоянии, но в достаточно хорошем, чтобы быть готовым к первому матчу.

Одно из преимуществ тенниса в том, что каждую неделю ты получаешь возможность доказывать свою состоятельность и делать шаг вперед. Я начинаю с чистого листа.

Естественно, результат в Монте-Карло меня не порадовал. Но по приезде в Баня-Луку я почувствовал себя как дома, получив массу положительной энергии и положительных эмоций».

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