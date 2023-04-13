Джокович после поражения от Музетти: «Если честно, ощущения ужасные»

Новак Джокович прокомментировал поражение от Лоренцо Музетти на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В третьем круге серб уступил 6:3, 5:7, 4:6.

– Если честно, ощущения после такой игры ужасные. Но я его поздравляю. Он был стабилен в важных эпизодах, вот и все.

Это все, что я могу сказать. Удачи ему.

– Не могли бы вы немного больше рассказать о своем...

– Я ничего не могу сказать. Я в порядке, все хорошо. Поздравляю его. Мы идем дальше.

– Уже много лет у вас не получается хорошо выступить в Монако. Такая ли это катастрофа или вы думаете по-другому?

– Не считаю это катастрофой, но у меня плохое настроение, потому что я проиграл. Вот и все. Поздравляю соперника. Я иду дальше.

У меня был не лучший день, поэтому я не в настроении говорить.

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