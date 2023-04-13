Джокович после поражения от Музетти: «Если честно, ощущения ужасные»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Лоренцо Музетти Теннис

Новак Джокович прокомментировал поражение от Лоренцо Музетти на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В третьем круге серб уступил 6:3, 5:7, 4:6.

– Если честно, ощущения после такой игры ужасные. Но я его поздравляю. Он был стабилен в важных эпизодах, вот и все.

Это все, что я могу сказать. Удачи ему.

– Не могли бы вы немного больше рассказать о своем...

– Я ничего не могу сказать. Я в порядке, все хорошо. Поздравляю его. Мы идем дальше.

– Уже много лет у вас не получается хорошо выступить в Монако. Такая ли это катастрофа или вы думаете по-другому?

– Не считаю это катастрофой, но у меня плохое настроение, потому что я проиграл. Вот и все. Поздравляю соперника. Я иду дальше.

У меня был не лучший день, поэтому я не в настроении говорить. 

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16 комментариев

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Йенс Мустерманн
В последние годы кто только не дырявил нашего сербского акробата на домашних монтекарловских кортах. Даже как-то неудобно за него становится.
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as009595@icloud.com
Ответ Дмитрий5
Он в Испанию переехал
Да он кочует все время, цыган же
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Kironbet
Красава Мужик, не ныл ни про руку, ни про ногу с тейпом после второго сета, ни про дождь-ветер-плохой отскок- и ошибку судьи- признал что был плох, а соперник хорош в ключевых моментах. За это конечно респект, настоящий мужик просто! Умеет достойно проигрывать!
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Дмитрий5
Ответ as009595@icloud.com
Да жаль в очередной раз дома проигрывает, при родных болельщиках, понимаю его расстройство, но как бы то не было, Новак один из величайших и к сожалению молодые обыгрывают его все чаще и чаще, за счет опыта на шлемах на высоте
Он в Испанию переехал
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Kironbet
Ответ kyckoba
Теперь точно РГ возмет
Аминь!
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goodloser
Плохо Джокович играл, проиграл по делу, хотя Музетти тоже не очень. Вот сейчас Медведева со Зверевым смотрю, оба играют на порядок лучше.
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Юрий Шептухин
Да ладно панику сеять, в прошлом году он даже Рублю слил на родном турнире, потом всё видели разницу между ним и Рублём на итоговом, медленный грунт с кривывыми отскоками да ещё без подачи из-за локтя это не самые подходящие условия для Новака.
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Юрий Шептухин
Ответ as009595@icloud.com
Да жаль в очередной раз дома проигрывает, при родных болельщиках, понимаю его расстройство, но как бы то не было, Новак один из величайших и к сожалению молодые обыгрывают его все чаще и чаще, за счет опыта на шлемах на высоте
Какие родные -куча итальяшек 😀😀😀
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as009595@icloud.com
Ответ Евгений Фабиянчук
сравните, например, как сухо и сдержанно всегда поздравляет победителя Рафулик
Сравнил на последнем рг как Новак поздравил Рафу, прям ком в горле у него был, едва сдерживал себя
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as009595@icloud.com
Ответ Евгений Фабиянчук
плохое настроение из-за проигрыша, при этом так тепло и искренне поздравил Муза у сетки, ВЕЛИЧАЙШИЙ!
Да жаль в очередной раз дома проигрывает, при родных болельщиках, понимаю его расстройство, но как бы то не было, Новак один из величайших и к сожалению молодые обыгрывают его все чаще и чаще, за счет опыта на шлемах на высоте
+3
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+2
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Gestor_36
Завтра сербский табаки расскажет что он играл матч с километровым разрывом мышщ правого бедра
+3
-8
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Mish
а у нас теперь отличное настроение :D
+2
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kyckoba
Теперь точно РГ возмет
+2
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Евгений Фабиянчук
Ответ Евгений Фабиянчук
плохое настроение из-за проигрыша, при этом так тепло и искренне поздравил Муза у сетки, ВЕЛИЧАЙШИЙ!
сравните, например, как сухо и сдержанно всегда поздравляет победителя Рафулик
+9
-8
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Павел павел
интервьер просто . я нежнаю.как его назвать а вот эта фраа не могли бы вы расказать о своем и многоточие после этого. да это эпично было) поржал от души
+1
0
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Евгений Фабиянчук
плохое настроение из-за проигрыша, при этом так тепло и искренне поздравил Муза у сетки, ВЕЛИЧАЙШИЙ!
+11
-7
+4
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