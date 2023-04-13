Джокович сломал ракетку, проиграв подачу под ноль в матче с Музетти
Новак Джокович получил предупреждение за сломанную ракетку в матче с Лоренцо Музетти.
В Монте-Карло он раздавил ракетку после того, как Музетти взял его подачу под ноль в конце второго сета.
Поскольку для серба это было первое нарушение, судья на вышке Орели Торт ограничилась предупреждением.
Напомним, Джокович уступил Музетти 6:3, 5:7, 4:6.
В теннисе все ломают ракетки. Но настоящие разрушители бьют их об ноги
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Как то так)
Хотел
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Но там рукоятка только 2р)
А там наверное все 100)