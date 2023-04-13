Джокович сломал ракетку, проиграв подачу под ноль в матче с Музетти

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters судьи Лоренцо Музетти Теннис

Новак Джокович получил предупреждение за сломанную ракетку в матче с Лоренцо Музетти.

В Монте-Карло он раздавил ракетку после того, как Музетти взял его подачу под ноль в конце второго сета.

Поскольку для серба это было первое нарушение, судья на вышке Орели Торт ограничилась предупреждением.

Напомним, Джокович уступил Музетти 6:3, 5:7, 4:6.

В теннисе все ломают ракетки. Но настоящие разрушители бьют их об ноги

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4 комментария

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Nikolay Stavrogin
Ответ Евгений Фабиянчук
а чё за ракетку взял?)
Head IG Challenge Pro 295g
Как то так)
Хотел
Babolat Pure Aero France Flag Limited Edition 300g
Но там рукоятка только 2р)
0
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sa.lari
Ответ Nikolay Stavrogin
Эхх, а я пылинки сдуваю, купив себе за 13к...) А там наверное все 100)
эти ракетки стоят около 200$, но игроки получают их от спонсоров, лучшие из них - специально разработанные
+1
0
+1
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Евгений Фабиянчук
Ответ Nikolay Stavrogin
Эхх, а я пылинки сдуваю, купив себе за 13к...) А там наверное все 100)
а чё за ракетку взял?)
0
0
0
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Nikolay Stavrogin
Эхх, а я пылинки сдуваю, купив себе за 13к...)
А там наверное все 100)
+3
0
+3
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