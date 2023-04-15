Стефанос Циципас: «Мне нравится идея ATP проводить больше грунтовых и травяных турниров, потому что они очень полезны для тела»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас объяснил свои слова, что «грунт в США как единорог на скейтборде».

«Я имел в виду, что красный грунт в США – это единорог на скейтборде. На самом деле его не существует. Вот что я имел в виду.

Недавно я обсуждал грунтовые корты в США с другом, и мы говорили о том, что все продвигается через хард, все играется на харде. Не то чтобы я собираюсь продвигать красный грунт, но, конечно, мне бы хотелось, чтобы таких кортов было больше по всему миру, возможно, и в Азии. Не знаю, любят ли в Азии красный грунт. Вряд ли.

Но я уже говорил, что мне нравится идея ATP проводить больше грунтовых и травяных турниров, потому что они очень полезны для тела. Думаю, многие теннисисты согласятся, что, играя на этих покрытиях, мы можем продлить карьеру и что большинство травм на самом деле случается на харде. Он оказывает большую нагрузку на организм, а мы играем на нем почти все время с сентября по март. Вот и все».

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6 комментариев

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Ниязов Мехрон
Ответ Ниязов Мехрон
как минимум, в прошлом году обсуждали создание мастерса на траве
либо в Германии или британии
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Ниязов Мехрон
Ответ dunadan.el
А что, ATP действительно обсуждает идею увеличения числа грунтовых и травяных турниров? Не слышал об этом.
как минимум, в прошлом году обсуждали создание мастерса на траве
+1
0
+1
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Drum
Я предлагаю организовать в России турнир по теннису на льду. И начать тем самым новую волну в мире. Да-да. Ледовых арен в мире тьма. Обувь - посоветуемся с керлингистами. А какие модные одёжки могут там продемонстрировать девушки!
0
-1
-1
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dunadan.el
А что, ATP действительно обсуждает идею увеличения числа грунтовых и травяных турниров? Не слышал об этом.
+1
0
+1
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Hardy
хард практичнее и такие корты дешевле в содержании, неудивительно их преобладание
+3
-1
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Nikolay Stavrogin
Тут согласен со Стэфаносом.
У нас есть этому легендарное живое подтверждение - Рафа Надаль.
На харде травмируется, пропускает шлемы, мастерсы периодически, а к началу грунтового сезона и на самом грунте - огурцом. Ни одного рг не пропустил за карьеру.
И даже травмы как-то мягче обволакивают.

Я бы вообще проверил грунт на предмет регенерации
+1
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