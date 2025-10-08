ATP разрабатывает правила, регулирующие действия организаторов при жаре
ATP рассматривает возможность введения официальных правил, касающихся экстремальной жары.
«Этот вопрос продолжает активно рассматриваться, и в настоящее время оцениваются дополнительные меры, включая введение официального правила, касающегося жары, при консультациях с игроками, турнирами и медицинскими экспертами. Безопасность игроков остается главным приоритетом ATP», – говорится в заявлении организации.
Из-за погодных условий на турнире в Шанхае на этой неделе многие игроки были вынуждены сняться с соревнований. В настоящее время на турнирах ATP решение о предоставлении дополнительных перерывов или приостановке матчей принимает супервайзер.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: reuters.com
