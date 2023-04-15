Фриц об ответе на слова Циципаса, что «грунт в США как единорог на скейтборде»: «Не хочу, чтобы люди думали, что это какая-то безумная разборка»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Тэйлор Фриц Стефанос Циципас Теннис

Тэйлор Фриц объяснил свой автограф после матча со Стефаносом Циципасом.

Фриц написал на камере «Грунт в Америке???».

Это была реакция на перформанс Циципаса. После выхода в четвертьфинал грек написал на камере: «Грунтовый корт в США как единорог на скейтборде».

«Я просто прикалывался. Справедливости ради, думаю, что в его словах есть смысл. Конечно, в США не помешали бы более качественные грунтовые корты.

Но мне просто показалось забавным написать что-то в ответ. Так что, нет, я не наезжал, просто подумал, что это забавно», – сказал американец в интервью Tennis Channel.

Более подробно Фриц высказался в пресс-конференции.

– На камере вы написали «Грунт в Америке???». Это было оскорбление Стефаноса?

– Нет, нет, нет, не оскорбление. Да, давайте обсудим, пока люди не начали... Не хочу, чтобы люди думали, что это какая-то безумная разборка. Скорее шутка, как и то, что он написал на днях.

– Было нелегко понять, что он...

– Как я понял, он просто имел в виду, что грунтовые корты в США не очень хорошие или нецелесообразные, что совершенно справедливо. Возможно, люди думают, что я ответил на камере, потому что обижен или расстроен. Вовсе нет (улыбается).

Мне совершенно все равно. Наверное, люди меня не знают. Меня трудно обидеть или расстроить. Мне все равно (улыбается).

Но, разумеется, он знал, что может сыграть со мной. Я подумал, что было бы забавно написать что-то в ответ, я не пытался его оскорбить. Просто подумал, что это забавно (улыбается).

– Вы предпочитаете зеленый грунт?

– Нет, совсем нет. Я его ненавижу. Терпеть не могу зеленый грунт.

Да, безусловно, раньше я много играл на зеленом грунте в США, и я его ненавидел. Когда я впервые приехал в Европу и сыграл на красном, сразу подумал: «Боже, здесь намного лучше» (улыбается).

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4 комментария

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Генадий Адамов
Фритц, играючи разобрался с Ципой, Стёпа был или стал грузноватым,кажись у него теперь будет всё меньше шансов против молодых пружинистых как Синнер, Алькараз, Руне, Даня, кстати, ещё поборется с ними ну и Великий и ужасный естественно, других пока не наблюдаю, а ещё Фритц
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Tarkovski
Безумная разборка сейчас у других ребят
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encaro_one
Позитивное поколение у американских теннисистов, юмор иногда так себе, на любителя, но в общем без негатива работают.
+10
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Великий Алонсо
Как же Циципас жидко обделался
+4
-4
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