«Они делают это специально – хотят, чтобы я проиграл!» Музетти снова пожаловался на кашель китайских болельщиков в матче с Оже-Альяссимом

Лоренцо Музетти остался недоволен поведением болельщиков на «Мастерсе» в Шанхае.

В четвертом круге Музетти уступил Феликсу Оже-Альяссиму – 4:6, 2:6.

Во втором сете итальянец отдал брейк и крикнул тренеру: «Они делают это специально – хотят, чтобы я проиграл!» По мнению Музетти, зрители снова намеренно кашляли между его первой и второй подачей.

Затем он обратился к судье: «Каждый раз, они делают это каждый раз. Я знаю, что повел себя неправильно [в Пекине], но, пожалуйста, скажите им что-нибудь».

Напомним, по ходу матча первого круга в Пекине против Джованни Мпетши Перрикара итальянец сказал: «Эти чертовы китайцы все время кашляют». После игры он извинился за эти слова.