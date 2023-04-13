Циципас написал на камере «Грунтовый корт в США как единорог на скейтборде» перед матчем с Фрицем

Третья ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

В 1/8 грек обыграл Николаса Харри 6:3, 6:4.

После победы он вместо автографа на камере написал: «Грунтовый корт в США как единорог на скейтборде».

В четвертьфинале Циципас сыграет с Тэйлором Фрицем. Американец впервые вышел в 1/4 грунтового «Мастерса».

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