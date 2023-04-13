Циципас написал на камере «Грунтовый корт в США как единорог на скейтборде» перед матчем с Фрицем

Теги фото ATP Rolex Monte-Carlo Masters Тэйлор Фриц Стефанос Циципас Теннис

Третья ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

В 1/8 грек обыграл Николаса Харри 6:3, 6:4.

После победы он вместо автографа на камере написал: «Грунтовый корт в США как единорог на скейтборде».

В четвертьфинале Циципас сыграет с Тэйлором Фрицем. Американец впервые вышел в 1/4 грунтового «Мастерса».

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9 комментариев

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Buhmichael
Ответ Sincere
Цыпа сам как единорог на скейтборде)
Вот это точно!) он и эти корты поэтому и так подходят друг другу)
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Alex Ell
Ответ costa0545
А от грека, всегда душно)))
Душно от хейтерских комментариев,были бы смешные и прикольные,можно было бы понять,а то сплошная чушь.
Ну пусть кринжует себе пацан,кому от этого плохо?Игрок он классный и интересный,без него в туре было бы скучнее.
+3
0
+3
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Furry
Ответ Sincere
Цыпа сам как единорог на скейтборде)
Вот тут да, как прекрасный 🦄 ❤️
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gordysh
Вечное и нелепое стремление Циципаса быть оригинальным выглядит уже немного пугающим.
+7
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costa0545
Ответ Alex Ell
Зачем вы это пишите?На момент окончания Циципас не мог знать с кем он будет играть в 1/4,так как матч Фриц-Легечка продолжался,чисто накинуть,чтоб в комментариях про грека душно стало.
А от грека, всегда душно)))
+3
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Sincere
Цыпа сам как единорог на скейтборде)
+8
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+6
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Alex Ell
Зачем вы это пишите?На момент окончания Циципас не мог знать с кем он будет играть в 1/4,так как матч Фриц-Легечка продолжался,чисто накинуть,чтоб в комментариях про грека душно стало.
+8
-2
+6
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costa0545
Посмотрим, что это означает в четвертьфинале, кто отлетит в итоге)))
+1
-3
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fusionax
ох уж эти современные Греческие философы от мира тенниса..
+3
-4
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