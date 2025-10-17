Медведев вышел в полуфинал на третьем турнире подряд

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Алматы.

Он обыграл Фабиана Марожана со счетом 7:5, 6:2. В первом сете при счете 4:5 на своей подаче Медведев отыграл три сетбола, а затем сделал брейк.

Россиянин вышел в пятый полуфинал в сезоне и третий подряд. Ранее Медведев доходил до этой стадии на турнирах в Пекине и Шанхае.

Также он одержал 36-ю победу в этом году. За последние 11 матчей Даниил победил девять раз и потерпел всего два поражения.

За выход в финал Медведев сыграет с Джеймсом Даквортом .