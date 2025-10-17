Александрова одержала 45-ю победу в сезоне и обеспечила попадание на итоговый в качестве запасной

10-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в полуфинал пятисотника в Нинбо.

Она обыграла Маккартни Кесслер – 6:3, 6:3. Таким образом, россиянка обеспечила себе попадание на итоговый турнир WTA в качестве запасной. Сейчас она занимает десятое место в чемпионской гонке.

В целом Александрова вышла в восьмой полуфинал в сезоне.

Кроме того, она выиграла 45-й матч в этом году. Теперь ее баланс – 45:22.

В полуфинале Екатерина сыграет с победительницей пары Диана Шнайдер – Чжу Линь .

