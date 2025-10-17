Александрова одержала 45-ю победу в сезоне и обеспечила попадание на итоговый в качестве запасной
10-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в полуфинал пятисотника в Нинбо.
Она обыграла Маккартни Кесслер – 6:3, 6:3. Таким образом, россиянка обеспечила себе попадание на итоговый турнир WTA в качестве запасной. Сейчас она занимает десятое место в чемпионской гонке.
В целом Александрова вышла в восьмой полуфинал в сезоне.
Кроме того, она выиграла 45-й матч в этом году. Теперь ее баланс – 45:22.
В полуфинале Екатерина сыграет с победительницей пары Диана Шнайдер – Чжу Линь.
Александрова – в топ-10! Что нужно знать о необычной звезде нашего тенниса?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости