Рууд раскритиковал двухнедельные «Мастерсы»: «ATP движется в одном направлении, а игроки – в другом»

12-я ракетка мира Каспер Рууд снова раскритиковал двухнедельные «Мастерсы».

На этой неделе норвежец рассказал , что считает календарь перегруженным.

«Лично я не фанат такого увеличения длительности «Мастерсов». Это значит, что ты больше времени проводишь вдали от дома. Монте-Карло и Париж прекрасно иллюстрируют скорость и интенсивность турниров. Как поклоннику тенниса, мне больше по душе, когда с самого старта проходят напряженные и зрелищные поединки. Но в теории двухнедельный формат должен помогать спорту, давать нам больше дохода и призовых. Я понимаю эту точку зрения.

Я испытал оба сценария: выигрывал «Мастерс», растянутый на две недели, и проигрывал в первом раунде. В обоих случаях мне кажется, что это слишком долго. Если ты проигрываешь в первом раунде в Индиан-Уэллс, через две недели – Майами. Это две недели расходов на проживание, питание и зарплаты команды. И нужно оставаться в США. Конечно, мы получаем финансовую компенсацию в виде бонусов в конце года, но нам нужно играть, чтобы их заработать. Мне кажется, что ATP движется в одном направлении, а игроки – в другом», – сказал Рууд на пресс-конференции с Стокгольме.

«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь

Элиту тенниса бесят длинные турниры – а их в туре теперь вагон