Медведев впервые с Australian Open проиграл раньше финала

Теги Australian Open ATP Rolex Monte-Carlo Masters Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев уступил Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло – 3:6, 4:6.

Россиянин впервые с Australian Open проиграл раньше финала. После этого он выиграл 19 матчей подряд – взял три титула (Роттердам, Доха, Дубай) и уступил в финале в Индиан-Уэллс. Затем он стал чемпионом «Мастерса» в Майами.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Кто обратил внимание на то, как Медведь, поздравляя Руне, передразнил вчерашнее рукопожатие Зверева?)
Было забавно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
А теперь, когда юнец Руне преподал урок, откройте вчерашние комменты))
" принц грунта, ждем титулы, великий, гений, заявка на грунтовый сезон" и тд
Госпади, это настолько глупо, что даже мило
😂😂😂
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беременный малыш
Не смертно его предыдущие матчи в МК, но с Руне было очень унылое зрелище😕
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий