Медведев впервые с Australian Open проиграл раньше финала

Даниил Медведев уступил Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло – 3:6, 4:6.

Россиянин впервые с Australian Open проиграл раньше финала. После этого он выиграл 19 матчей подряд – взял три титула (Роттердам, Доха, Дубай) и уступил в финале в Индиан-Уэллс. Затем он стал чемпионом «Мастерса» в Майами.

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