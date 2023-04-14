Медведев впервые с Australian Open проиграл раньше финала
Даниил Медведев уступил Хольгеру Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло – 3:6, 4:6.
Россиянин впервые с Australian Open проиграл раньше финала. После этого он выиграл 19 матчей подряд – взял три титула (Роттердам, Доха, Дубай) и уступил в финале в Индиан-Уэллс. Затем он стал чемпионом «Мастерса» в Майами.
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Было забавно.
" принц грунта, ждем титулы, великий, гений, заявка на грунтовый сезон" и тд
Госпади, это настолько глупо, что даже мило
😂😂😂