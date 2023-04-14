Руне в матче с Медведевым 10-й раз обыграл соперника из топ-10

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Даниил Медведев Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне обыграл Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Монте-Карло – 6:3, 6:4.

Теперь баланс датчанина против топ-10 составляет 10:8, а против топ-5 – 5:1.

За счет этой победы Руне второй раз вышел в полуфинал «Мастерса». Первый был в прошлом году в Париже, где он в итоге взял титул.

За место в финале Руне сыграет с Янником Синнером или Лоренцо Музетти.

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11 комментариев

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sammuilson
Хорошо что не смотрел (.
Ну будем поболеть за Андрюху
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j4romir
Рунька, если флягу починит, будет надолго в топах.
Уже очевидно.
Будет против кого болеть в следующие годы =)
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DeX
Ответ Marik5
Молодец Хольгер спокойно закрыл, даже не напрягаясь, красавчик настроение поднял, браво!!!!!!!
так не напрягался, что аж всю майку насквозь пропотел
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Йенс Мустерманн
Против топ5 - 5-1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Конунг Руне 🇩🇰😈⚔️
+2
0
+2
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инок
Дропшотами задолбал Руне - знает что Даня уставший. А в целом всё норм, ну не выигрывать же всё подряд. Но ничего, всё это - лишь разогрев перед Ролан Гаррос
+3
-2
+1
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Marik5
Молодец Хольгер спокойно закрыл, даже не напрягаясь, красавчик настроение поднял, браво!!!!!!!
+2
-8
-6
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Никита Волк
5 побед над топ 5 в 6 играх, мощь
+3
0
+3
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шлеп нога
Щенку опять дали по носу!
+4
-6
-2
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Невыносимая Легкость-Бытия
Большая глина пришла
+4
0
+4
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Dikki Shelton
Хольгер Руне молодец. Удачи в полуфинале. 😎
+4
-1
+3
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Андрей
Не восстановился Даня, в чем нет ничего удивительного. Хотя во втором сете равный теннис был. В целом, думаю, Медвед понял, что может отлично играть на грунте. Шаг за шагом к Ролан Гаросу может подойти в статусе темной лошадки
+13
-3
+10
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