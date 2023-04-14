Руне в матче с Медведевым 10-й раз обыграл соперника из топ-10
Хольгер Руне обыграл Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Монте-Карло – 6:3, 6:4.
Теперь баланс датчанина против топ-10 составляет 10:8, а против топ-5 – 5:1.
За счет этой победы Руне второй раз вышел в полуфинал «Мастерса». Первый был в прошлом году в Париже, где он в итоге взял титул.
За место в финале Руне сыграет с Янником Синнером или Лоренцо Музетти.
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Ну будем поболеть за Андрюху
Уже очевидно.
Будет против кого болеть в следующие годы =)
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Конунг Руне 🇩🇰😈⚔️