Медведев, отыгравший у Зверева две подачи на матч: «Перед турниром понял одну вещь – на грунте ты можешь отыграться в любой момент»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым в Монте-Карло.

В 1/8 финала он обыграл немца 3:6, 7:5, 7:6(7). Во втором и третьем сетах россиянин отыграл подачу на матч при счете 4:5. На решающем тай-брейке он ушел с двух матчболов.

«Это был безумный матч. Он дважды подавал на победу, и ему, наверное, следовало бы сыграть лучше, но это грунт. Я старался смотреть как можно больше [грунтовых] матчей перед турниром и понял одну вещь – ты можешь отыграться в любой момент.

Подача не играет такой большой роли. Как только кто-то проседает, ход матча может измениться за секунду. Именно это мне и удалось сделать».

Также он поделился ожиданиями от четвертьфинала против Хольгера Руне.

«Он невероятный игрок. Мы много раз вместе тренировались. Впервые это произошло на итоговом, когда он еще был юниором. Потом мы много тренировались в академии Патрика Муратоглу, в том числе и на грунте.

По-моему, я ни одного сета не выиграл у него на грунте, но сегодня я провел хороший матч, надеюсь, завтра будет то же самое».

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9 комментариев

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Lada_ok
Удачи, Даниил, ты показал, что все (даже играть на грунтовом покрытии) можешь! 💓
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Матвей Суицидин
Ответ Пинающий Достоинства
Йозе Марино одобряет подготовительные методики Даниила для игры на грунте:)
Тонко
+1
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Матвей Суицидин
Ответ Великий Алонсо
Поплакал и выиграл, классика.
Он так усыпляет бдительность
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Великий Алонсо
Поплакал и выиграл, классика.
+2
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Виталий Желтоусов
Даня красава. Ждём ещё одной победы на грунте 🔥
+3
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Guillermo
Ни одного сета не выиграл в а грунте.. Неплохая подводка
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Daniel Plainview
Ответ mr_ h2o
Даня после победы в МК: грунт лучшее покрытие 😁
Я грунтовый специалист
+15
-1
+14
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Пинающий Достоинства
Йозе Марино одобряет подготовительные методики Даниила для игры на грунте:)
+5
-2
+3
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mr_ h2o
Даня после победы в МК: грунт лучшее покрытие 😁
+16
-2
+14
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