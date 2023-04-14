Медведев, отыгравший у Зверева две подачи на матч: «Перед турниром понял одну вещь – на грунте ты можешь отыграться в любой момент»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым в Монте-Карло.

В 1/8 финала он обыграл немца 3:6, 7:5, 7:6(7). Во втором и третьем сетах россиянин отыграл подачу на матч при счете 4:5. На решающем тай-брейке он ушел с двух матчболов.

«Это был безумный матч. Он дважды подавал на победу, и ему, наверное, следовало бы сыграть лучше, но это грунт. Я старался смотреть как можно больше [грунтовых] матчей перед турниром и понял одну вещь – ты можешь отыграться в любой момент.

Подача не играет такой большой роли. Как только кто-то проседает, ход матча может измениться за секунду. Именно это мне и удалось сделать».

Также он поделился ожиданиями от четвертьфинала против Хольгера Руне.

«Он невероятный игрок. Мы много раз вместе тренировались. Впервые это произошло на итоговом, когда он еще был юниором. Потом мы много тренировались в академии Патрика Муратоглу, в том числе и на грунте.

По-моему, я ни одного сета не выиграл у него на грунте, но сегодня я провел хороший матч, надеюсь, завтра будет то же самое».

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