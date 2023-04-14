Циципас о победе над Харри: «Было несколько непростых розыгрышей, но я смог сыграть зрело и аккуратно»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Николас Харри Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Николасом Харри в Монте-Карло.

В третьем круге он обыграл чилийца 6:3, 6:4.

«Было несколько непростых розыгрышей, особенно когда у него были брейк-пойнты, но я смог сыграть зрело и аккуратно, так что все прошло хорошо.

Николас добился хороших результатов на грунте, он может очень мощно подавать. Сегодня все решили мелкие детали. Я рад, что справился и хорошо провел концовку».

Теперь действующий чемпион сыграет с Тэйлором Фрицем.

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5 комментариев

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Furry
Сегодня еще сложнее будет, желаю победы Степа!!
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cosset
матч сегодня будет интересный, ждём)
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bobodo12
Желаю победы Тейлору, но выиграет Стёпа...😢
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Генадий Адамов
С Фритцем будет сложнее, желаю победы Тейлору
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old_greec women
молодец, Стефанос желаю победы!
+5
-2
+3
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