Циципас о Монте-Карло: «Это уникальное место в туре, и я рад, что мы снова играем на этих кортах»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Стефанос Циципас Бенжамен Бонзи Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал первый матч сезона на грунте..

Во втором круге в Монте-Карло Бенжамен Бонзи снялся, когда действующий чемпион вел 4:1.

«Я отлично начал. Повел 3:0 – это всегда хорошо. Вообще рад вернуться на грунт Монте-Карло. Это уникальное место в туре, и я рад, что мы снова играем на этих кортах. Это пробуждает очень приятные воспоминания.

Очень жаль, что с моим соперником так получилось. Желаю ему всего наилучшего».

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