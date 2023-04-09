Циципас о грунтовом теннисе: «В нем большую роль играет стратегия. Ты не ждешь безумных виннерсов, требуется намного больше терпения»

Стефанос Циципас прокомментировал возвращение на грунт.

На следующей неделе он сыграет в Монте-Карло, где брал титул последние два года.

«Очень приятно вернуться на грунт. Это один из самых интересных отрезков сезона. Все начинается в Монте-Карло – одном из моих самых любимых мест в мире.

Я хочу выиграть третий титул. Но не буду слишком много об этом думать. Сейчас я чувствую себя свежим, потому что мы снова можем играть на грунте.

Мне очень нравится тактический анализ грунтового тенниса. По-моему, он намного глубже, чем кажется людям. В нем большую роль играет стратегия. Ты не ждешь безумных виннерсов. Требуется намного больше терпения, в игре больше невынужденных и вынужденных ошибок. Основная задача – не забивать навылет, а действовать точно и открывать корт».

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