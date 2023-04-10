Маррей назвал любимых игроков в ATP и WTA: «Медведев очень нестандартный, его игру не назовешь классической»
Энди Маррей ответил, чьи матчи больше всего любит смотреть.
«Я люблю смотреть Алькараса, за его игровым стилем и индивидуальностью на корте.
Еще мне нравится Медведев, просто потому что он отличается от многих других игроков. Он очень нестандартный, его игру не назовешь классической.
Я люблю смотреть Швентек, она здорово двигается, у нее отличные удары. Когда есть возможность, я всегда смотрю матчи Эммы [Радукану], но еще мне нравится Швентек».
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