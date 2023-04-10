Маррей назвал любимых игроков в ATP и WTA: «Медведев очень нестандартный, его игру не назовешь классической»

Энди Маррей ответил, чьи матчи больше всего любит смотреть.

«Я люблю смотреть , за его игровым стилем и индивидуальностью на корте.

Еще мне нравится , просто потому что он отличается от многих других игроков. Он очень нестандартный, его игру не назовешь классической.

Я люблю смотреть Швентек, она здорово двигается, у нее отличные удары. Когда есть возможность, я всегда смотрю матчи Эммы [ ], но еще мне нравится Швентек».

Кто в теннисе заработал больше – Шарапова, Кафельников или Бердых? Сколько женщин в топе? Посчитали с учетом инфляции

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе