Маррей назвал любимых игроков в ATP и WTA: «Медведев очень нестандартный, его игру не назовешь классической»

Теги Энди Маррей ATP WTA Даниил Медведев Ига Швентек Карлос Алькарас Эмма Радукану Теннис

Энди Маррей ответил, чьи матчи больше всего любит смотреть.

«Я люблю смотреть Алькараса, за его игровым стилем и индивидуальностью на корте.

Еще мне нравится Медведев, просто потому что он отличается от многих других игроков. Он очень нестандартный, его игру не назовешь классической.

Я люблю смотреть Швентек, она здорово двигается, у нее отличные удары. Когда есть возможность, я всегда смотрю матчи Эммы [Радукану], но еще мне нравится Швентек».

Кто в теннисе заработал больше – Шарапова, Кафельников или Бердых? Сколько женщин в топе? Посчитали с учетом инфляции

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kyckoba
Энди сечёт фишку👏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий