Крис Эверт: «На корте Медведев иногда похож на маленького непослушного ребенка. Но он привносит в теннис индивидуальность и не боится быть собой»
18-кратная чемпионка «Больших шлемов» Крис Эверт поделилась мнением о Данииле Медведеве.
«Он мне нравится. Он очень харизматичный. Мне показалось, что он очень выразительно высказался [о кортах в Индиан-Уэллс], и в целом он хорошо говорит. Он располагает к себе. На корте он иногда похож на маленького непослушного ребенка, на озорника. Но, на мой взгляд, он привносит в теннис индивидуальность и не боится быть собой. Думаю, здорово быть таким разносторонним.
За его игрой интересно наблюдать. Иногда невозможно поверить в его находки на корте: у него очень непредсказуемые удары. Он мощно бьет и хорошо двигается».
Также Эверт высказалась о поражении Медведева в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
«Возможно, после прошедшего матча он попробует придумать новый план игры с Карлосом, но в этот раз у него были связаны руки. Он ничего не мог сделать.
Я считаю, что он приносит пользу теннису. Я его поклонница».
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