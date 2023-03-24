Крис Эверт: «На корте Медведев иногда похож на маленького непослушного ребенка. Но он привносит в теннис индивидуальность и не боится быть собой»

Теги ATP WTA Крис Эверт BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

18-кратная чемпионка «Больших шлемов» Крис Эверт поделилась мнением о Данииле Медведеве.

«Он мне нравится. Он очень харизматичный. Мне показалось, что он очень выразительно высказался [о кортах в Индиан-Уэллс], и в целом он хорошо говорит. Он располагает к себе. На корте он иногда похож на маленького непослушного ребенка, на озорника. Но, на мой взгляд, он привносит в теннис индивидуальность и не боится быть собой. Думаю, здорово быть таким разносторонним.

За его игрой интересно наблюдать. Иногда невозможно поверить в его находки на корте: у него очень непредсказуемые удары. Он мощно бьет и хорошо двигается».

Также Эверт высказалась о поражении Медведева в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Возможно, после прошедшего матча он попробует придумать новый план игры с Карлосом, но в этот раз у него были связаны руки. Он ничего не мог сделать.

Я считаю, что он приносит пользу теннису. Я его поклонница».

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3 комментария

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Verdo
постричь, побрить отца кабани, глядишь и не только бабульки рассыпятся в комплиментах)
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Андрей Герасимов
Ни убавить,ни прибавить.. Полностью согласен с легендой.
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Николай Володин
Крис,я в вас не сомневался!!!
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