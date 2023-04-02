Светлана Кузнецова: «Последние заявления Квитовой, мягко говоря, удивили 🫣»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» рассказала, что болела за в финале Майами против . Представительница Казахстана проиграла 6:7(14), 2:6.

«Смотрю финал и очень болею за Рыбакину. Последние заявления Квитовой, мягко говоря, удивили 🫣», – написала Кузнецова в телеграм-канале по ходу матча.

Квитова о том, что россияне и белорусы смогут сыграть на «Уимблдоне»: «Очень ценю то, что в прошлом году их не пустили»

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