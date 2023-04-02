Светлана Кузнецова: «Последние заявления Квитовой, мягко говоря, удивили 🫣»
Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова рассказала, что болела за Елену Рыбакину в финале Майами против Петры Квитовой. Представительница Казахстана проиграла 6:7(14), 2:6.
«Смотрю финал и очень болею за Рыбакину. Последние заявления Квитовой, мягко говоря, удивили 🫣», – написала Кузнецова в телеграм-канале по ходу матча.
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Кто её страну от фашистов спасал в своё время,она забыла,возможно даже в школьных книгах об этом не писали, американцы ведь спасают весь мир)))