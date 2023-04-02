Светлана Кузнецова: «Последние заявления Квитовой, мягко говоря, удивили 🫣»

Теги Светлана Кузнецова WTA Петра Квитова Miami Open Теннис

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова рассказала, что болела за Елену Рыбакину в финале Майами против Петры Квитовой. Представительница Казахстана проиграла 6:7(14), 2:6.

«Смотрю финал и очень болею за Рыбакину. Последние заявления Квитовой, мягко говоря, удивили 🫣», – написала Кузнецова в телеграм-канале по ходу матча.

Квитова о том, что россияне и белорусы смогут сыграть на «Уимблдоне»: «Очень ценю то, что в прошлом году их не пустили»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ответ Sweet Little Sister
имеет право на свое мнение ..
Квитова? Да, имеет. А Кузнецова имеет право обсудить мнение Квитовой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Sweet Little Sister
преемница чего?
Всего.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Данила Вишневский
Свитик, а шо так? Духа СВО осудить не хватило?
А должна?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моисей Моисеев
А чему удивляться, они же помнят только 68-ой. А о том, что были яСудеты в 38-ом им уже не хочется вспоминать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sweet Little Sister
Ответ imaxim
Россия правоприемница СССР, держу в курсе
преемница чего?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sweet Little Sister
имеет право на свое мнение
..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ Darhan Kenzhalin
Советский СОЮЗ спасал, а не россия если чё
Россия правоприемница СССР, держу в курсе
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darhan Kenzhalin
Ответ TennisForever
Света,мы все удивлены,мягко говоря. Кто её страну от фашистов спасал в своё время,она забыла,возможно даже в школьных книгах об этом не писали, американцы ведь спасают весь мир)))
Советский СОЮЗ спасал, а не россия если чё
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
round15
Не переживайте, просто в полку тех, по кому скоро долбанет карма, новое поступление.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisForever
И это говорит,Вельшман ,который сидит всегда на двух стульях,руки прочь от Кузнецовой.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grads
Sports.ru вместо того чтобы обсуждать и анализировать вчерашний финал, делает вот такие вбросы. Такое впечатление что сам теннис редакции сайта малоинтересен.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisForever
Света,мы все удивлены,мягко говоря.
Кто её страну от фашистов спасал в своё время,она забыла,возможно даже в школьных книгах об этом не писали, американцы ведь спасают весь мир)))
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grads
Так вроде поговаривают что на таких унизительных условиях российские спортсмены не будут выступать?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данила Вишневский
Комментарий скрыт
+6
-15
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Победителей не судят. Пока Квитова не поиграет, пусть говорит, что хочет
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atelos
Ничего, Елена ещё ПОквитАЕТСЯ!
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий