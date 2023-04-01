Квитова о том, что россияне и белорусы смогут сыграть на «Уимблдоне»: «Очень ценю то, что в прошлом году их не пустили»
Двукратная чемпионка «Уимблдона» Петра Квитова прокомментировала то, что в этом году турнир допустит до участия игроков из России и Беларуси.
– Я всегда говорила, что выступаю против [боевых действий].
Понимаю, что в прошлом году «Уимблдону» было тяжело, потому что там не было очков. Но я считаю, что их нельзя допускать – и на Олимпиаду тоже.
– Хотелось бы прояснить – вы считаете, что они не должны играть на «Уимблдоне» или вообще в туре?
– На Олимпиаде их быть точно не должно. Я считаю, что Олимпиада – это символ мира. Это меня беспокоит.
И я очень ценю то, что в прошлом год «Уимблдон» их не пустил, – сказала чешка на пресс-конференции после выхода в финал в Майами.
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