Квитова о том, что россияне и белорусы смогут сыграть на «Уимблдоне»: «Очень ценю то, что в прошлом году их не пустили»

Теги Уимблдон WTA Петра Квитова Теннис

Двукратная чемпионка «Уимблдона» Петра Квитова прокомментировала то, что в этом году турнир допустит до участия игроков из России и Беларуси.

– Я всегда говорила, что выступаю против [боевых действий].

Понимаю, что в прошлом году «Уимблдону» было тяжело, потому что там не было очков. Но я считаю, что их нельзя допускать – и на Олимпиаду тоже.

– Хотелось бы прояснить – вы считаете, что они не должны играть на «Уимблдоне» или вообще в туре?

– На Олимпиаде их быть точно не должно. Я считаю, что Олимпиада – это символ мира. Это меня беспокоит.

И я очень ценю то, что в прошлом год «Уимблдон» их не пустил, – сказала чешка на пресс-конференции после выхода в финал в Майами.

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты

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50 комментариев

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Eugenie Nation
Ответ ivanzhu90
1. Что за цифра в 250 погибших украинских спортсменов? Погибли не спортсмены, а солдаты ВСУ. С таким же успехом можно заявить что погибло 250 детсадовцев, потому что когда то они были детсадовцами. 2. Квитова точно такая же жительница Монако, как и Медведев если вы не знали.
"Такие цифры озвучил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя участие спортсменов беларуси и россии на Олимпиаде в Париже.

«За время войны погибло более 200 украинских спортсменов и тренеров, более 120 спортивных объектов были разрушены вражескими ракетами и артиллерией, более 300 спортивных школ прекратили существование, 150 тысяч спортсменов не имеют условий для тренировки», - заявил премьер."

Спортсменов вступивших в армию около 2000, погибших как солдаты 59
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sashati
Ответ Ерик Исламгалиев
Все правильно она говорит, пока Россия несет угрозу на мир, их нигде не надо пустить
А евреев кто освобожлал, родимый? Точно не попутал.
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sashati
Ответ Генадий Адамов
Чья ьы корова мычала, так недостойно орёт после забитых мячей, очень, очень, очень неприятная, злая, завистливая, Надеюсь Рыбка не даст ей повода орать как резаный поросенок
Не ты выше этого, её немного травмировали, простим ..
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N.S.A.8.5
Я конечно знал что чехи могут не долюбливать нас, но вот от Квитовой я того не ожидал
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АннаФ
Уимблдон не олимпиада. Она это вообще понимает?!
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sashati
Эх Петруха, голова два уха, - почитала бы об истории Олимпиады в воюющей постоянно! Греции(образец ныне Европы) - греки спецом проводили соревнования, что бы остановить войну, переключиться!
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Alex19
Ответ Dmitry Khagba
В чехии выпускают хорошие рельсы. это во первых. Один из сортов таких рельс называется как раз Петра, если не ошибаюсь. А во вторых, злая девушка не может не знать. что Уимблдон выиграла русская. москвичка, хрен с ним за кого она играет, - она русская из столицы той самой России, кторую нельзя пущать. Смысл где, рельса???? Он в чём этот "смысл"???
Нуу, сучка всегда неплохо Уим играла. Рада была бы убрать конкурентов, все же понятно.
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kyckoba
Думала, она умнее, но нет, жаль. Удачи Лене в финале.
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Евгений Коростелёв
Кх-кх...шлюпка
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Alex19
Ответ Генадий Адамов
Чья ьы корова мычала, так недостойно орёт после забитых мячей, очень, очень, очень неприятная, злая, завистливая, Надеюсь Рыбка не даст ей повода орать как резаный поросенок
Как раз наборот: Рыбка даст ей повод орать таким образом.
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ivan 07
Теперь только попробуйте болеть против Симо , размажу. Она говорила , что в Россию едет ,как к себе домой.
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Ответ doty
Тогда весь Коллективный запад нужно отстранить от Олимпиады Именно коллективный запад грабил весь мир всегда и развязывал войны и держал колонии. Ладно, далёко в историю углубляться не буду. Так близкое время возьму: А КТО БОМБИЛ СЕРБИЮ ДЖОКОВИЧА В 1999 ГОДУ? Кто Ливию уничтожил, Ирак, Сирию (почти). И т.д и т.п... Вообще список безконечный. Просто Квитова зазомбирована и спортсмен,- от чего в политике и истории не имеет ни малейшего представления и понятия. Просто не образованная в этой сфере. Пустой шарик в этой области.
И что теперь можно бомбить Украину?
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ivan 07
Вот вчера болели за чешку. Я всегда писал , болейте за Симону , а раз ее незаконно отстранили надо было топить за Сорану.
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Rustam Aubanbarov
Кто о чем, а рашисты о русофобии ...
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ivanzhu90
Ответ Eugenie Nation
Ай -ай, обижают бедных спортсменов, не пускают их в проклятый Запад. Пойду расскажу об этом более 250 погибшим украинским спортсменам, спортсменам живущим больше года под бомбардировками и ракетными обстрелами. Вот они пожалеют русских жителей монако, дубай и барселон. Наверное еще и извинятся перед ними
1. Что за цифра в 250 погибших украинских спортсменов? Погибли не спортсмены, а солдаты ВСУ. С таким же успехом можно заявить что погибло 250 детсадовцев, потому что когда то они были детсадовцами.
2. Квитова точно такая же жительница Монако, как и Медведев если вы не знали.
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kjma
Ответ nolan_90
Надеюсь Рыбакина тебя размажет
Ну, она финал шлема проигрывала, а это мелочь)
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Генадий Адамов
Чья ьы корова мычала, так недостойно орёт после забитых мячей, очень, очень, очень неприятная, злая, завистливая, Надеюсь Рыбка не даст ей повода орать как резаный поросенок
+6
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Dmitry Khagba
В чехии выпускают хорошие рельсы. это во первых. Один из сортов таких рельс называется как раз Петра, если не ошибаюсь. А во вторых, злая девушка не может не знать. что Уимблдон выиграла русская. москвичка, хрен с ним за кого она играет, - она русская из столицы той самой России, кторую нельзя пущать. Смысл где, рельса???? Он в чём этот "смысл"???
+5
-1
+4
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Ерик Исламгалиев
Все правильно она говорит, пока Россия несет угрозу на мир, их нигде не надо пустить
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Другая_
«их не пустил» 🤢
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nolan_90
Надеюсь Рыбакина тебя размажет
+16
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папазол
Не приемлю этих ограничений для наших теннисистов, но понимаю, что 68 год у чехов ещё не одно поколение будет формировать отношение...
+2
-2
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Antonbezb
Да, это Касаткина устроила единственную войну в истории. Настоящий символ войны. Так то ни одна страна ни с кем никогда не воевала.
+8
0
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ne ravnodushen
Ответ Sincere
эх Петра, Петра... всегда такая порядочная была. и российские болелы ее любят. А что же струсила ответить на последний вопрос? не решилась сказать, что хотела бы полного отстранения?)
Ее многие болельщики любят, ведь хорошенькая, все при ней))
0
-3
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Verdo
не плач старушка, на прошлом это вам не помогло и на этом не поможет: Рыбакина или Соболенко, выбирай)
+6
0
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