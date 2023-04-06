Бонзи о том, что его матч с Ватутиным растянулся на два дня: «Все изменилось за одну ночь»

Теги ATP Grand Prix Hassan II Алексей Ватутин Бенжамен Бонзи Теннис

Бенжамен Бонзи прокомментировал победу над Алексеем Ватутиным в первом круге в Марракеше.

Француз обыграл россиянина 6:3, 6:3. Матч растянулся на два дня из-за дождя.

«[Во вторник] было очень сложно прерваться после первого сета. Все изменилось за одну ночь. Сегодня мы долго ждали начала матчей. Главное было держать концентрацию и хорошо начать второй сет.

Мне это удалось, и для меня это хорошая победа после нескольких недель перерыва».

Напомним, Бонзи пропустил турниры в Дубае, Индиан-Уэллс и Майами из-за травмы левой приводящей мышцы бедра.

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