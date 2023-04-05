На турнире в Марракеше с кортов смыло грунт. Игроки отказываются выходить

Теги ATP Grand Prix Hassan II Теннис

Матчи на турнире в Марракеше в среду не могут начаться из-за проблем с кортом.

Сообщается, что сильный дождь смыл грунт с площадок, поэтому игроки – например, Дэн Эванс – отказываются выходить на корт. Они считают, что двигаться на таком покрытии слишком опасно.

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6 комментариев

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encaro_one
Смыло куда? Обратно в контур не вернуть
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Евгений Фабиянчук
Ответ Наглая Кайса
Бывала в Марракеше, это жесть а не город Впервые видела, как машина по зебре ехала перпендикулярно движению. А в Касабланке мопеды на тротуаре бибикали пешеходам, типа, уступи
дорогуша, а ты бывала, например, в Покрове?)
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Павел павел
Ответ Nastra
Ватутин и Бонзи играют сейчас
из кьана Маклаудов. в итоге долюен остаться один)
0
0
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Nastra
Ватутин и Бонзи играют сейчас
+2
0
+2
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Наглая Кайса
Бывала в Марракеше, это жесть а не город
Впервые видела, как машина по зебре ехала перпендикулярно движению. А в Касабланке мопеды на тротуаре бибикали пешеходам, типа, уступи
+2
-4
-2
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Павел павел
здоровье дороже)
+3
0
+3
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