На турнире в Марракеше с кортов смыло грунт. Игроки отказываются выходить
Матчи на турнире в Марракеше в среду не могут начаться из-за проблем с кортом.
Сообщается, что сильный дождь смыл грунт с площадок, поэтому игроки – например, Дэн Эванс – отказываются выходить на корт. Они считают, что двигаться на таком покрытии слишком опасно.
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