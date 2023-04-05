На турнире в Марракеше с кортов смыло грунт. Игроки отказываются выходить

Матчи на турнире в Марракеше в среду не могут начаться из-за проблем с кортом.

Сообщается, что сильный дождь смыл грунт с площадок, поэтому игроки – например, Дэн Эванс – отказываются выходить на корт. Они считают, что двигаться на таком покрытии слишком опасно.

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