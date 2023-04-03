Медведев об отношении к россиянам в ATP-туре: «В раздевалке я не сталкивался с негативом»

Теги Уимблдон ATP Олимпийский теннисный турнир Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев отреагировал на допуск россиян на «Уимблдон»

Первая ракетка России Даниил Медведев не чувствует в отношениях между игроками ATP-тура напряжения, связанного с политикой.

«В раздевалке я не сталкивался с негативом. Конечно, в интернете можно многое прочитать, и я стараюсь не углубляться, потому что мы получаем слишком много хейта в соцсетях. И чем больше углубляешься, тем больше проблем это может тебе принести.

А в раздевалке я с этим никогда не сталкивался. Я всегда говорил, что именно поэтому люблю ATP-тур: из 100 игроков, может, 5-10 тебе не то чтобы не нравятся, но вы не дружите, но с остальными 90 я могу шутить, общаться, люди в туре легко друг с другом ладят, и мне это нравится.

Что касается «Уимблдона», я очень рад. То же касается и Олимпиады. Я рад играть в теннис по всему миру, рад играть для болельщиков. В прошлом году я не смог выступить. Но я тренировался и готовился к следующим турнирам.

Но я очень рад, что в этом году у меня будет возможность улучшить результат. Это единственный турнир [«Большого шлема»], где я не доходил до четвертьфинала.

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1 комментарий

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JustF0rTheW1n322
Финальчик вполне можно сыграть, есть так сильно забустился
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