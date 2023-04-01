Медведев и Хачанов прокомментировали условия для возвращения на «Уимблдон»

и прокомментировали условия участия в «Уимблдоне». потребует нейтральности от российских игроков – им будет запрещено демонстрировать государственные символы, делать заявления в поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

Медведев: «У меня нет российских спонсоров. И я буду играть так же, как мы играли на всех остальных турнирах. С радостью выступлю.

Не знаю, как отреагируют зрители, это я контролировать не могу. Но я буду рад там сыграть. Надеюсь, на больших кортах. Надеюсь, будут важные и прекрасные матчи».

Хачанов: «Если это все, что требуется, – хорошо. Наверное, нужно следовать правилам. Сейчас мы же так и делаем. Это и есть нейтральность? С февраля прошлого года у нас нет флагов.

Так что мы продолжим играть, как на других турнирах. И сейчас у меня нет российских спонсоров».

Раньше Медведев сотрудничал с банком «Тинькофф», а Хачанов – с . Оба сейчас находятся под санкциями.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе