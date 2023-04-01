Медведев и Хачанов прокомментировали условия для возвращения на «Уимблдон»
Даниил Медведев и Карен Хачанов прокомментировали условия участия в «Уимблдоне». Турнир потребует нейтральности от российских игроков – им будет запрещено демонстрировать государственные символы, делать заявления в поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.
Медведев: «У меня нет российских спонсоров. И я буду играть так же, как мы играли на всех остальных турнирах. С радостью выступлю.
Не знаю, как отреагируют зрители, это я контролировать не могу. Но я буду рад там сыграть. Надеюсь, на больших кортах. Надеюсь, будут важные и прекрасные матчи».
Хачанов: «Если это все, что требуется, – хорошо. Наверное, нужно следовать правилам. Сейчас мы же так и делаем. Это и есть нейтральность? С февраля прошлого года у нас нет флагов.
Так что мы продолжим играть, как на других турнирах. И сейчас у меня нет российских спонсоров».
Раньше Медведев сотрудничал с банком «Тинькофф», а Хачанов – с ВТБ. Оба сейчас находятся под санкциями.
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