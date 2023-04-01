Медведев и Хачанов прокомментировали условия для возвращения на «Уимблдон»

Теги Уимблдон ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев и Карен Хачанов прокомментировали условия участия в «Уимблдоне». Турнир потребует нейтральности от российских игроков – им будет запрещено демонстрировать государственные символы, делать заявления в поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

Медведев: «У меня нет российских спонсоров. И я буду играть так же, как мы играли на всех остальных турнирах. С радостью выступлю.

Не знаю, как отреагируют зрители, это я контролировать не могу. Но я буду рад там сыграть. Надеюсь, на больших кортах. Надеюсь, будут важные и прекрасные матчи».

Хачанов: «Если это все, что требуется, – хорошо. Наверное, нужно следовать правилам. Сейчас мы же так и делаем. Это и есть нейтральность? С февраля прошлого года у нас нет флагов.

Так что мы продолжим играть, как на других турнирах. И сейчас у меня нет российских спонсоров».

Раньше Медведев сотрудничал с банком «Тинькофф», а Хачанов – с ВТБ. Оба сейчас находятся под санкциями.

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9 комментариев

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zzzeeerrrooo
Ответ Кирилл.С-Пб
Родились там?
Это не имеет значения, хоть с Луны упали
0
-3
-3
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ekaterina_)))
И молодцы!
+1
0
+1
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Александра Стенмарк
Поддерживаем!
+3
0
+3
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Кирилл.С-Пб
Ответ zzzeeerrrooo
Из Монте-Карло и Дубая )
Родились там?
+2
-1
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ Кирилл.С-Пб
Драть нужно всех на корте. Они и так знают из како вы страны
Из Монте-Карло и Дубая )
+5
-10
-5
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Hardy
поддержим 👏
+2
-1
+1
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Кирилл.С-Пб
Драть нужно всех на корте. Они и так знают из како вы страны
+17
-5
+12
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Skip
Хорошо, что будут играть!
+23
-2
+21
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Phantom3000
Все адекватные болельщики и рядом стоящие будут только рады, если вы выступите, парни! 👍
+15
-2
+13
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