Хольгер Руне: «Иногда бываю слишком эмоционален, допускаю ошибки из-за своей импульсивности, молодости. Я стараюсь исправиться»

Теги ATP Ник Кириос Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне поделился видением тенниса и будущего тура.

– Когда вы выходите на корт, это всегда шоу...

– Ради этого я и работаю. Чтобы устроить шоу, показать хорошую игру. И прежде всего, чтобы победить.

– Да, но речь скорее не об ударах, а об искрах в отношениях с коллегами.

– (Смущенно улыбается.) Иногда случается.... Но не так часто. Я понимаю, что иногда бываю слишком эмоционален, но только потому, что невероятно увлечен теннисом. Я вкладываю душу и иногда допускаю ошибки из-за своей импульсивности, молодости. Я стараюсь исправиться.

– Говорят, что благодаря таким игрокам, как вы и Кириос, теннис становится интереснее.

– Скажем так, разнообразие – это дополнительное преимущество. Если бы все вели себя одинаково, было бы скучно. У каждого свой характер, и мне это нравится.

– Тем не менее Нику Кириосу, известному своим темпераментом, вы нравитесь настолько, что он хотел бы вас тренировать.

– Ник классный, мне нравятся его слова. Если бы у меня была возможность позаимствовать чей-то удар, я бы хотел его подачу.

– У вас с Карлосом Алькарасом похожие, но все же разные пути: 2022-й был прорывным для вас обоих, но он стал №1...

– Он это заслужил, но я не воспринимаю теннис как наше противостояние. Я стараюсь сосредоточиться на собственном пути, учиться чему-то в каждом матче .

– Кто в будущем станет Большой тройкой?

– Сложный вопрос, но я знаю! Надеюсь, одним из этой тройки буду я. Еще Алькарас, который уже показал, что умеет выигрывать «Шлемы», и, наконец, Синнер. У него невероятный подход. Кажется, будто он много лет в туре, но ему всего 21 год. В каждом матче он заметно прибавляет.

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
Там ещё в самом конце написано:
- Какой из турниров большого шлема вы хотите выиграть?
- Ролан Гаррос и поскорее.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Что ж, турнир этого года станет отличной целью для осуществления мечты Руняши.
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sedric
Орнул с этого интервью. Руне сначала подумал, что он устраивает шоу своей игрой, как Алькарас, но оказалось, что нет.
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