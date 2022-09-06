Тиафу о новой эре мужского тенниса: «Будет не Большая тройка, а Большая дюжина»

26-я ракетка мира высказался о смене поколений в мужском теннисе.

– В какой-то момент Большой тройке придется уйти на пенсию.

– Сколько лет уже так говорят?

– Четвертьфиналисты US Open из нового поколения.

– Когда Ник [Кириос] отлично играет, это здорово для тенниса. Он собирает стадионы где бы ни играл: в одиночке, в паре. Алькарас – отличный парень. Синнер, я. За меня болеют. Парни-американцы, Томми [Пол], Фриц. Полно ребят, показывающий прекрасный теннис.

Будет не Большая тройка, а Большая дюжина. Есть много отличных игроков.

Думаю, это хорошо. Наверняка будут игроки, которые закрепятся в топе. Это до сих пор актуально. Посмотрим, кто это будет.

Круто видеть новую эру.

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