Тиафу о новой эре мужского тенниса: «Будет не Большая тройка, а Большая дюжина»

26-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу высказался о смене поколений в мужском теннисе.
– В какой-то момент Большой тройке придется уйти на пенсию.
– Сколько лет уже так говорят?
– Четвертьфиналисты US Open из нового поколения.
– Когда Ник [Кириос] отлично играет, это здорово для тенниса. Он собирает стадионы где бы ни играл: в одиночке, в паре. Алькарас – отличный парень. Синнер, я. За меня болеют. Парни-американцы, Томми [Пол], Фриц. Полно ребят, показывающий прекрасный теннис.
Будет не Большая тройка, а Большая дюжина. Есть много отличных игроков.
Думаю, это хорошо. Наверняка будут игроки, которые закрепятся в топе. Это до сих пор актуально. Посмотрим, кто это будет.
Круто видеть новую эру.