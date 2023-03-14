«Хольгер, я с тобой, брат❤️🙏🏾». Кириос поддержал Руне в конфликте с Вавринкой
Ник Кириос отреагировал на слова Хольгера Руне у сетки после матча со Стэном Вавринкой в Индиан-Уэллс.
Датчанин припомнил швейцарцу то, что в прошлом году после матча в Париже тот попросил его не вести себя на корте «как ребенок».
«Хахахах, все в порядке, когда выиграл... Как обычно. Хольгер, я с тобой, брат❤️🙏🏾», – написал Кириос в сторис инстаграма.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
однако склочные мужики ныне пошли(хотя возможно они и раньше такие были но в соцсетях и в прессе об этом не писали)