«Хольгер, я с тобой, брат❤️🙏🏾». Кириос поддержал Руне в конфликте с Вавринкой

Теги ATP Стэн Вавринка BNP Paribas Open Ник Кириос Хольгер Руне Теннис

Ник Кириос отреагировал на слова Хольгера Руне у сетки после матча со Стэном Вавринкой в Индиан-Уэллс.

Датчанин припомнил швейцарцу то, что в прошлом году после матча в Париже тот попросил его не вести себя на корте «как ребенок».

«Хахахах, все в порядке, когда выиграл... Как обычно. Хольгер, я с тобой, брат❤️🙏🏾», – написал Кириос в сторис инстаграма.

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27 комментариев

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миролюбивый
Ответ Sincere
помним-помним, что плел Ник в адрес Стэна во время их матча неск лет назад)
Да разве такое можно забыть?! Настоящий трэш. Стэн - образец выдержки.
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Илиан Кавалов
Возрослой теннисисты интеллигентные люди, а молодые еще зеленые
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Williamssss
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Кириос похоже просто завидует более успешному Стэну. С векич вообще мерзко получи
Он завидует всем игрокам, чемпионам шлемов, кто успешнее его, начиная с Надаля, Джоковича, просто лишь потому, что он не способен ничего стоящего выиграть. Нервишки сдают.
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Williamssss
Бггг, больше ему нечем напомнить о себе, кроме как попиариться на чужих скандалах. Какой он мерзкий все же, мелкий, завистливый, мстительный.
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West&Girls
Терибл Киря почуял где у молодого перспективного брешь, по качествам. Тогда также из перспективного быстро можно Кирей тенниса стать
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Берни Парент
Классный теннисист Кирьос, но как человек- рвотный порошок.
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Матрёшка Ефросиьевна
Кириос похоже просто завидует более успешному Стэну. С векич вообще мерзко получи
+4
-1
+3
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ЭЮЯ
Ответ Valery24
И правда все удаляется))
Что там хоть было?))
+1
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ЭЮЯ
Ответ Евгений Фабиянчук
Йенс Мустерманн ВЕЛИЧАЙШИЙ комментатор теннисного раздела
Обана
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Rus1an
Завершат карьеру Вавринка, Джокович, Рафа и нам придется смотреть на вот этих вот "шутников-затейников"...
+8
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+8
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murzzzzzilka
Кириос за любой кипиш, кроме голодовки😂
+7
0
+7
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Ан Кот
ахаха! никто не забыт, ничто не забыто)
однако склочные мужики ныне пошли(хотя возможно они и раньше такие были но в соцсетях и в прессе об этом не писали)
+6
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Alexander2022
Ответ Евгений Фабиянчук
Йенс Мустерманн ВЕЛИЧАЙШИЙ комментатор теннисного раздела
Кавычки забыты в утверждении
+6
-1
+5
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Евгений Фабиянчук
Ответ TennisForever
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Йенс Мустерманн ВЕЛИЧАЙШИЙ комментатор теннисного раздела
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TennisForever
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TennisForever
Константин,вы правы,дело Дудя здесь живет.
+2
-2
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Alex Morhan
Ответ Евгений Фабиянчук
чё там было?
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TennisForever
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Valery24
Ответ Alex Morhan
Истинные ценители тенниса, ну, фаны Роджера, если по-простому)
Да он вроде всех бигов не переваривает
+2
-2
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Valery24
Ответ TennisForever
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И правда все удаляется))
+3
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TennisForever
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Евгений Фабиянчук
Ответ Alex Morhan
Истинные ценители тенниса, ну, фаны Роджера, если по-простому)
чё там было?
+2
-1
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Alex Morhan
Ответ Valery24
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Истинные ценители тенниса, ну, фаны Роджера, если по-простому)
+2
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Юлия Лукьянова
Ясно, в этой ситуации Ник узрел для себя выгоду со всех сторон). Словоохотливость не просто так просыпается. Во-первых, это попытка еще раз подгадить на Стэна после того самого очного их матча много лет назад. Кроме того, в душе он наверняка рад раннему поражению своего потенциального конкурента на ТБШ в ближайшие годы (Стэна-то вряд ли видит в числе таковых), а подал это как "поддержка" проигравшего.
+6
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Valery24
Ответ TennisForever
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