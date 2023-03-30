Наоми Осака: «Очень хочу выиграть еще «Шлемы»

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака хочет вернуться в тур после рождения ребенка.

«Я точно планирую вернуться. Я сделала небольшой перерыв, но по-прежнему чувствую себя конкурентоспособной. Я очень хочу выиграть еще «Шлемы».

Японка объявила о беременности в январе. Тогда она намекнула, что хочет сыграть на Australian Open-2024.

Наоми Осака ждет ребенка! И еще хочет играть в теннис, хоть и заработала $50 млн, занялась нижним бельем и запустила кучу компаний

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