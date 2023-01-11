Наоми Осака объявила о беременности

Теги светская хроника WTA Наоми Осака Теннис

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака сообщила, что ждет ребенка.

«Последние несколько лет были, мягко говоря, интересными, но мне кажется, что самые сложные вещи в жизни могут быть одновременно самыми веселыми. Эти несколько месяцев без тенниса дали мне возможность заново понять, как я люблю и ценю спорт, которому посвятила свою жизнь.

Я понимаю, что жизнь коротка и не воспринимаю никакие события как должное, каждый день – это новый подарок свыше и приключение. Я знаю, что у меня многое впереди, а сейчас с нетерпением жду момента, когда мой ребенок будет смотреть мои матчи и говорить: «Это моя мама». 2023-й будет годом, где мне многому предстоит научиться, и я надеюсь увидеть всех вас в начале следующего сезона, потому что точно буду в Австралии в 2024-м. Бесконечно всех вас люблю.

P.S. Не думаю, что в жизни есть идеальный путь, но мне всегда казалось, что, если двигаться вперед с хорошими намерениями, со временем обязательно выйдешь на правильную дорогу», – написала Осака.

Добавим, что японка с 2019 года встречается с рэпером Cordae.

Наоми Осака еще теннисистка? Она заработала $50 млн, занялась нижним бельем, запустила кучу компаний, но почти не играла

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6 комментариев

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Stas Salesov
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Кто отец?)
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Новак Джокович
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Ответ Александр Тищенко
Кто отец?)
Cordae
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Stas Salesov
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Господи, бедный ребенок.
Надежда там только на бабушку в семье
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Iuasamotu
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Ребёночек ещё не родился, а его уже по телевизору показывают. Вот что значит известная мама)
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Александр Тищенко
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Кто отец?)
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Lola Lola
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Вот такие дела- счастливого материнства!
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