Наоми Осака объявила о беременности

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака сообщила, что ждет ребенка.

«Последние несколько лет были, мягко говоря, интересными, но мне кажется, что самые сложные вещи в жизни могут быть одновременно самыми веселыми. Эти несколько месяцев без тенниса дали мне возможность заново понять, как я люблю и ценю спорт, которому посвятила свою жизнь.

Я понимаю, что жизнь коротка и не воспринимаю никакие события как должное, каждый день – это новый подарок свыше и приключение. Я знаю, что у меня многое впереди, а сейчас с нетерпением жду момента, когда мой ребенок будет смотреть мои матчи и говорить: «Это моя мама». 2023-й будет годом, где мне многому предстоит научиться, и я надеюсь увидеть всех вас в начале следующего сезона, потому что точно буду в Австралии в 2024-м. Бесконечно всех вас люблю.

P.S. Не думаю, что в жизни есть идеальный путь, но мне всегда казалось, что, если двигаться вперед с хорошими намерениями, со временем обязательно выйдешь на правильную дорогу», – написала Осака.

Добавим, что японка с 2019 года встречается с рэпером Cordae.

Наоми Осака еще теннисистка? Она заработала $50 млн, занялась нижним бельем, запустила кучу компаний, но почти не играла

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